Littering Ein Littering-Sheriff soll's richten: Die Stadt Grenchen rückt Abfallsündern auf die Pelle Die Gemeinderatskommission hat eine neue, befristete Stelle im Teilzeitpensum bewilligt. Diese widmet sich der Abfallthematik und der Kontrolle der Mitarbeiterparkplätze.

Wenn der Abfall in der Kartonsammlung «verschlauft» wird: Residuen nach der Kartonsammlung in Grenchner Wohnquartier Bild: Andreas Toggweiler

«Seit Anfang April 2023 ist die neu geschaffene Stelle «Sachbearbeiter*in Abfall und Verkehr» mit der Aufgabe betraut worden, Abfallsündern innerhalb der Stadt Grenchen nachzugehen», dies schreibt die Stadt Grenchen in einer Medienmitteilung. Bei Meldungen oder eigenen Feststellungen betreffend fehlbarem Verhalten werde sich die angestellte Person darum bemühen, die Sünder zu ermitteln, damit diese entsprechend sanktioniert werden können.

Zudem werden die illegal deponierten Abfälle in Zusammenarbeit mit der Baudirektion fachgerecht entsorgt. Die Stadtverwaltung sei auch daran, Liegenschaftsbesitzer, aber auch die Verwaltungen in die Pflicht zu nehmen. «Die Reglemente werden momentan angepasst, damit der Gemeinderat darüber befinden kann», so die Mitteilung.

Bereits mehrere Abfallsünder angezeigt

In diesem Jahr konnten bereits mehrere Abfallsünder ermittelt werden. Nebst den erhobenen Gebühren für die verursachten Kosten wurden Strafanzeigen eingereicht.

Bereits mit den Auflagen in den Anlassbewilligungen steuert das Polizeiinspektorat die Abfallthematik, indem bei grösseren Anlässen Mehrweggeschirr-Pflicht besteht. Zudem werden ab einer gewissen Personenanzahl Abfall- und Litteringkonzepte vom Veranstalter verlangt.

In Bezug auf die Abfallproblematik erhofft sich die Stadt dadurch eine Verbesserung der Situation.

Nebst dieser Aufgabe werden auch die Parkplätze der Stadtverwaltung kontrolliert, damit das Fairnessprinzip «Für alle gleich» eingehalten und durchgesetzt wird. Denn jeder und jede Angestellte der Stadt müsse für einen Mitarbeiterparkplatz bezahlen. (mgt)