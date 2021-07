Lengnau Wozu die Crashtests im Dynamic Test Center in Vauffelin gut sind Fahrzeug-Sicherheit, Geräuschverhalten, Bremswirkung – das Seniorennetzwerk organisierte einen Besuch des DTC Dynamic Test Centers in Vauffelin.

Die Mitglieder des Seniorennetzwerkes beim DTC-Besuch. Margrit Renfer

Eine Piste wie für Flugzeuge, eine steile Beschleunigungsrampe, gecrashte Fahrzeug – Mitglieder des Seniorennetzwerkes fragten sich, was das eigentlich für ein Betrieb im Tal hinter dem Romontberg sei, wenn man von Lengnau über Vauffelin fährt. Kurzerhand wurde als spezielle Aktivität ein Besuch des DTC Dynamic Test Centers in Vauffelin organisiert. Dieser hätte eigentlich vor über einem Jahr stattfinden sollen und kam jetzt in einer überaus nassen Woche zustande. Ein Moment mit unsicheren Strassenverhältnissen, bei dem die Betriebssicherheit von Fahrzeugen eine noch grössere Bedeutung gewinnt.

Das Test Center ist aus dem Technikum Biel entstanden, indem der Bedarf einer unabhängigen Prüfstelle für Fahrzeug-Sicherheit erkannt wurde. Heute beteiligen sich neben der Berner Fachhochschule Biel namhafte Aktionäre am DTC Dynamic Test Center AG.

Wichtige Crash-Tests

Die Senioren aus Lengnau erkannten, wie wichtig Crash-Versuche, die Fahrdynamik oder die Tests und die Kontrollen von Leitplanken entlang der Strassen sind. Welchen Einfluss die Konstruktion von Autoteilen für die schwere der Verletzungen von Fussgängern hat, wurde von Jürg Hartmann vom Center erklärt.

Ebenso wie dass neben der Uhrenindustrie die Auto-Zulieferindustrie mit Wissen und Fertigkeit in Qualität der zweitgrösste Industriezweig in der Schweiz ist. So kamen Diskussionen zu umgebauten Fahrzeugen, Testberichten in Fachzeitschriften, Zulassungsbedingungen auch für Elektrorollstühle im Einkaufszentrum und vieles mehr auf. Und auch, dass alle elektrischen Apparate, wie das Ladegerät für das E-Bike, sicher sein sollten.

Af dem Youtube-Kanal des DTC gibts zahlreiche spektakuläre Crashszenen. DTC

Die Aufgaben werden dem Test Center nicht ausgehen sind die Senioren nach dem Besuch überzeugt. Gesprächstoff gab es zuhauf, auch wenn bis auf die Tücken mit dem Regenschirm bei Wind und Wetter kein spektakulärer Test statt fand. Diese können auf dem youtoube-Kanal dynamictestcenter verfolgt werden. Weitere verschiedene Aktivitäten mit dem Seniorennetzwerk sind geplant.