Lengnau «Irgendeinmal kann es sein, dass wir im Alltag Hilfe benötigen»: Seniorennetzwerk Lengnau informierte Josef Rothenfluh, Mitarbeiter der Organisation «Home Instead«, berichtete aus seinem Betreuungsalltag.

Handreichungen im Alltag: Was können private Organisationen leisten, was die Spitex? Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Wir benötigen diese Art Hilfe, damit wir weiterhin in unserem Zuhause leben können». Die Worte eines Teilnehmerpaares am Vortragsnachmittag des Lengnauer Seniorennetzwerkes zeigen die Problematik auf. Wer möchte als Senior, bei einer Krankheit oder nach einem Unfall nicht so lange wie möglich im vertrauten Zuhause leben?

Doch was, wenn es nicht mehr allein geht und Angehörige Entlastung brauchen und nicht immer da sein können? Über ihr Angebot sprach Evelyne Wyss von Home Instead. Der private Anbieter bietet vor allem Betreuung und Grundpflege zu Hause an. «Für die medizinische Versorgung ist die öffentliche Spitex zuständig. Mit dieser arbeiten wir Hand in Hand. Bei der Betreuung, unserer Kernkompetenz, kommen wir ins Spiel, sodass es sich nach Möglichkeit gut versorgt Zuhause weiterleben lässt» sagte Eveline Wyss.

Und was kostet es?

Josef Rothenfluh aus Lengnau. Bild: zvg

Josef Rothenfluh, Mitglied des Seniorennetzwerkes und Mitarbeiter bei Home Instead hat selber erfahren, wie die Kontinuität von den zu Betreuenden und die Schaffung von wieder mehr Lebensqualitä geschätzt wird. Von der stundenweisen Betreuung alle paar Tage bis zur 24-Stunden-Betreuung sei alles möglich. Bei den zur Betreuung benötigten Stunden interessierte die Teilnehmenden am Info-Anlass «das liebe Geld», wenn das beste Zuhause auch mit Betreuungsbedarf das eigene ist. Dafür wird von einer Pflegefachperson der Bedarf der Betreuung und der Grundpflege abgeklärt.

Während die von Hausarzt verordnete Grundpflege durch die Krankenversicherungen gedeckt sind, entstehen für die Betreuung und je nach deren Umfang eigene Kosten. Evelyne Wyss sprach von durchschnittlich 63 Franken brutto pro Stunde, der bei 24-Stunden-Betreuung angepasst wird.

Um die Finanzierung abzuklären, ist meist ein Termin bei der Pro Senectute nötig. Die Hilflosenentschädigung und die Ergänzungsleistungen werden zum Thema. Einig waren sich die Teilnehmenden an der Orientierung, dass den zu betreuenden Senioren und ihren Angehörigen je nach Finanzen der Gang durch die Instanzen nicht erspart bleibt.

Josef Rothenfluh hat seine verstorbene Frau Esther während Ihrer Krankheit begleitet und gepflegt und kam dadurch zu Home Instead. «Ich konnte den Rotkreuz-Pflegekurs absolvieren und lernte bei der Arbeit immer dazu. Ich kann den Menschen konkret dienen und schauen, dass es ihnen gut geht, dass die Lebensqualität gerade auch bei Einsamkeit verbessert wird» sagt der Mann, dem es wichtig ist, dass er mit den Kunden und dem oft nicht einfachen Umfeld gut «z’schlag» kommt.

Für die Kunden sei es manchmal zuerst schwierig, die nötige Körperpflege zu akzeptieren. «Nach der erfolgten Abklärung durch die Fachpersonen unterstütze ich nach Bedarf, beim Kocher oder gar Büroarbeit. Es ist eine absolut interessante und dankbare Arbeit» sagt Rothenfluh.

Traurig und halt doch dazugehörend war zum Beispiel der Moment, als Josef Rothenfluh gerade kürzlich einen langjährigen Kunden morgens verstorben im Bett vorgefunden hat. Bis zuletzt konnte dieser Dank der wichtigen Unterstützung zu Hause selbstbestimmt leben.