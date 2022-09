Lengnau Drei Personen nach einem Streit bei einer Tankstelle verletzt Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag wurden in Lengnau bei Grenchen drei Männer verletzt. Zwei davon wurden zur Behandlung ins Spital gebracht. Weitere Ermittlungen sind unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft im Gang.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. September 2022, kurz nach 2.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass an der Solothurnstrasse in Lengnau neben Grenchen, unweit einer Tankstelle, ein verletzter Mann aufgefunden worden sei.

Bei einem Streit in Lengnau werden drei Personen verletzt. K. Schmitt / Imago Images

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort zwei Männer mit Verletzungen vor, die bereits durch Drittpersonen betreut wurden. Beide Männer wurden in der Folge vor Ort medizinisch erstversorgt und anschliessend mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht, das teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer bei einer vorgängigen Auseinandersetzung von einem Mann mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden.

Im Verlaufe des Einsatzes meldete sich ein weiterer Mann bei den Einsatzkräften vor Ort, der angab die Auseinandersetzung beobachtet zu haben und in der Folge den beiden Männern zur Hilfe geeilt zu sein. Dabei wurde er durch den mutmasslichen Täter ebenfalls tätlich angegangen und leicht verletzt. Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen. (cwu)