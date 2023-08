Lengnau Ab Mittwoch findet im Zentrum das 6. Lengnauer Dorffest statt: Das ist das Programm Die Lengnauer Vereine haben ein reichhaltiges Programm für das Dorffest zusammengestellt. Vom Mittwochabend bis Samstag verdient die Lengnauer Begegnungszone ihren Namen definitiv.

Das Lengnauer Dorffest beginnt am Mittwoch und dauert bis Samstag. Bild: Hanspeter Bärtschi

Am Mittwoch startet das Lengnauer Dorffest mit dem bestbekannten Schülerrennen. Ab Donnerstag bis Samstag werden die Lengnauer Vereine für das leibliche Wohl sorgen. Für die musikalische Unterhaltung hat das Organisationskomitee täglich verschiedene Livebands organisiert.

«Nach den schwierigen letzten Jahren freuen wir uns auf vier Tage unbeschwertes Zusammensein. Wir haben ein attraktives Programm zusammengestellt», schreibt der neue OK-Präsident des Dorffestes, Alex Pfister. Unter seiner Regie haben sich für das Dorffest wiederum für jeden Tag Vereine gefunden, die mit einem bunten Mix die Gäste kulinarisch verwöhnen.

Lengnauer Kids laufen um die Wette

Der Mittwochabend ab 17.30 Uhr gehört den Kindern mit dem Schülerrennen. Gestartet kann werden – man höre und staune – ab Jahrgang 2020/2019 im Muki/Vaki-Rennen über 300 Meter bis zur Kategorie Jahrgang 2010 und ältere. Startberechtigt sind ausschliesslich Lengnauer Schulkinder. Für das Schülerrennen verantwortlich zeichnen der Ski-, der Sport- und der Volleyball-Club.

Am Donnerstag ab 17 Uhr lädt der Schwingklub Unteres Seeland zu Chäsbrägu oder Raclette. Musikalisch unterhält die Chueli-Musig ab 18 Uhr. Weiter geht es am Freitagabend wieder um 17 Uhr mit den Sportfischern und Zanderfilet und der Luca Mettler Band, DJ ab 18 Uhr. Am Samstagmorgen um 9 Uhr beginnt das Kinder- und Jugendfest in der Begegnungszone, organisiert durch den Elternrat Lengnau.

Autogrammstunde mit dem Schwingerkönig

Kids-Sport sorgt für abwechslungsreiche Bewegungsposten und der Kinderflohmarkt findet gar in zwei Schichten ab 9 und ab 12 Uhr statt. Zum Kinder- und Jugendfest in Lengnau gehört auch das Schnupperschwingen mit einer Autogrammstunde mit Schwingerkönig Chrigu Stucki.

Für den Dorfmarkt auf dem Brunnenplatz haben sich über 30 «Marktfahrer» mit einheimischem Schaffen und Gewerbe angemeldet. Die Kaffeestube wird von der EVP geführt. Grill und mehr organisiert die SP, und von 10 bis 17 Uhr stellen die Ortsparteien ihre Gemeinderatskandidaten vor. Das Trio Röstiplausch unterhält live.

Schliesslich gibt es am Samstagabend ab 17 Uhr Roastbeef aus der bekannten Tennisclub-Lengnau-Küche und anschliessend Barbetrieb. Musikalisch werden Those Guys und DJs von bookyour DJ.ch unterhalten.