Kulturnacht «Zeichnen und Malen ist für mich Begegnung» – sagt die Künstlerin, die nach 30 Jahren in der Ferne jetzt in Grenchen lebt Das «Kunstfenster» ist Teil der Grenchner Kulturnacht Ende September. Die erste Begegnung findet bereits diesen Freitagabend im Restaurant Gärtli statt: Judith Künzle zeigt Aquarelle und Tuschzeichnungen.

Exklusiv für Abonnenten

Im Restaurant Gärtli hängen rund 15 kleine Bilder, Aquarelle und einige Tuschzeichnungen. Sie sind Teil der Aktion Kunstfenster, ein Rahmenprogramm zur Kulturnacht, die am 30. September über die Bühne geht. Das Gewerbe bietet regionalen Künstlerinnen und Künstlern die Gelegenheit, ihre Werke auszustellen und ermöglicht dem Publikum, die Kunstschaffenden zu treffen.

Aktion Kunstfenster des GVG zur Kulturnacht: Erstes Kunstfenster mit der Künstlerin Judith Künzle im Restaurant Gärtli mit Initiant und Gewerbeverbandspräsident Heinz Westreicher. Bild: Oliver Menge

Im Gärtli zu sehen sind Landschaften, Einblicke in den Wald, Bäume, der Ausblick auf die Alpen, wie man ihn vom Grenchenberg aus hat. Eine Katze scheint die Gegend genauso zu beobachten wie die Künstlerin, die sie mit Tusche in ihrem Skizzenblock festhält. «Ich versuche, den Augenblick abzubilden, die Bewegung in der Natur», sagt Judith Künzle.

Die Künstlerin ist viel unterwegs, gut organisiert, je nachdem, wohin es geht: Für leichter zu erreichende Orte hat sie einen kleinen Leiterwagen dabei, in dem sie ihre Staffelei transportiert. Geht es etwas steiler und harziger voran, begnügt sie sich mit ihren Malutensilien, die sie in einem Rucksack trägt. Und wird es eine anstrengende Wanderung, ist nur das Skizzenbuch dabei.

Trifft sie auf einen Ort oder einen Einblick, der sie anspricht, beginnt sie diesen zu malen oder zu zeichnen, so wie sie ihn sieht und empfindet. Das dauere so lange, wie der Moment halt dauere und ihre eigene Aufmerksamkeitsspanne reiche, erklärt Judith Künzle.

Dabei «erfindet» sie aber nichts hinzu, sondern hält den Moment genauestens fest. Wie beispielsweise die bereits erwähnte Katze, die sich plötzlich an ihre Seite gesellt habe, als sie bei der Holzerhütte am Malen gewesen sei. Eine unerwartete und spontane Begegnung, die sie skizziert habe, so wie sie geschehen sei. Wäre die Katze davongelaufen, wäre auch die Zeichnung nicht fertig geworden. «Rund 80 Prozent meiner Arbeiten sind Ausschuss, nur bei etwa 20 Prozent kann ich eine Arbeit zu meiner Zufriedenheit fertigstellen.»

30 Jahre auf Südseeinseln

Judith Künzle ist erst seit rund eineinhalb Jahren in Grenchen. Die 66-Jährige hat 30 Jahre in der Südsee verbracht. Genauer: auf den Cookinseln westlich von Fidschi und Samoa, wo sie als Illustratorin und Zeichnerin für die ersten eigenen Lehrmittel des Inselstaates wirkte und für Biologen und Forscher die Pflanzen- und Tierwelt illustrierte. Sie war mit 23 nach der Ausbildung zur Grafikerin an der Kunstgewerbeschule Bern in die USA gereist und kam über ein Programm der Vereinten Nationen nach Samoa und auf die Cookinseln. Und blieb hängen.

Bewegung, das interessiere sie. «Ich habe mich schon immer für Tanz begeistert», sagt die Künstlerin. Auf den Cook Island habe sie häufig mit den dortigen Tänzern zusammengearbeitet und deren dynamische Bewegungen festgehalten. Eine wirklich schwierige Sache, habe sie feststellen müssen.

Also habe sie sich auf einer Reise in die USA ein Skelett gekauft. «Es war so ein Skelett aus Plastik, wie man es ab und zu noch in Arztpraxen sieht. Ich aber habe es benutzt, um Anatomie zu büffeln.» Drei Jahre lang mit ein paar Lehrbüchern, bis sie etwas mehr von Bewegungsabläufen, Muskeln und Knochenapparat verstand. Das Skelett stehe jetzt in einer Schule auf den Cookinseln.

Die Liste der Kunstfenster-Begegnungen. Bild: zvg

Dann verbrachte sie noch einige Zeit auf Hawaii und in San Francisco, bis sie 2021 beschloss, in die Schweiz zurückzukehren. Sie zog in die Nähe ihrer beiden Brüder – Alex Künzle, bestens bekannt durch sein Öufi-Bier in Solothurn, und Ueli Künzle, Musiker in Biel. «Der Einstieg war happig, mitten in der Coronapandemie. Also habe ich mich an das gehalten, was schon immer auf meinen Reisen geholfen hat: Durch das Malen und Zeichnen kann ich mich verwurzeln», sagt die Künstlerin.

Ein Grossteil der ausgestellten Bilder im Gärtli zeigen dieses Ankommen in Grenchen der seit 1996 selbstständig arbeitenden Malerin und Zeichnerin.