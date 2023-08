Künstliche Intelligenz Brisante Fragen im Kunsthaus Grenchen: Mensch und Maschine – finden sie sich dank künstlicher Intelligenz? «Machen Menschen Maschinen?» So heisst die aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Grenchen. Sie bietet damit das richtige Umfeld zum Nachdenken über künstliche Intelligenz.

Podium im Kunsthaus (von links): Robin Byland, Marlene Wenger, Orlando Budelacci und Franz Anatol Wyss. Bild: José R. Martinez

«Computo, ergo sum». Ich rechne, also bin ich: Das war der Titel eines Podiums im Kunsthaus Grenchen, wo aktuell die Ausstellung «Machen Menschen Maschinen?» lockt. In Abwandlung des berühmten Diktums des Philosophen Descartes «Ich denke, also bin ich» (Cogito, ergo sum) machten sich der Vizedirektor der Hochschule Luzern, Orlando Budelacci, Marlene Wenger, freie Kuratorin für digitale Kunst, und Franz Anatol Wyss, Künstler, Gedanken zum Thema.

Moderiert wurde das Gespräch vor etwa 15 Interessierten vom künstlerischen Leiter des Kunsthauses, Robin Byland. Von Franz Anatol Wyss sind zudem aktuell Druckgrafiken ausgestellt, zusammen mit Werken des 2014 verstorbenen H. R. Giger.

So konnten sich die Besucherinnen und Besucher des Podiums vor dem Gespräch in der Ausstellung anregen lassen und sich schon selber Gedanken machen zum Thema Mensch und Maschine oder Mensch und künstliche Intelligenz.

Schwanken zwischen Faszination und Angst

Wie sieht die Beziehung zwischen Mensch und Maschine im Zeitalter künstlicher Intelligenz aus? Und wo bleibt die Fantasie? Das waren die Leitfragen des Podiumsgespräches. F. A. Wyss scherzte zu Beginn, als es um die Sitzplatzauswahl ging: «Ig hocke a Rand, bi sowiso e Randständige.» Das bewahrheitete sich auch im Gespräch, wo sich der Künstler als mit Abstand der Älteste in der Runde dahingehend äusserte: Er schwanke zwischen Faszination und Angst im Bezug auf die Maschinen oder eben die KI.

Ausstellung «Machen Menschen Maschinen?» mit H. R. Giger und Franz Anatol Wyss. Im Bild: Bilder von H. R. Giger. Bild: Hanspeter Bärtschi

Er selber habe keinen Mailaccount, und auch mit dem Handy stehe er eher auf Kriegsfuss. «Die Maschinen sind spanische Dörfer.» Etwa 1960 habe er einen Schulkollegen in Paris besucht, der habe an einem elektronischen Hirn gearbeitet, das mittels Lochkarten gesteuert werden sollte. Das habe ihn sehr fasziniert. Dann kam die Raumfahrt, die erste Mondlandung. An der Fasnacht in Fulenbach habe er dann einen Preis gewonnen mit einer Sputnikplastik.

Aber eben: In der Zeit, die er mit einem Computer verbringe, könne er viele analoge Zeichnungen machen. Sein Sohn sage immer, er lebe in der Steinzeit. Aber vor allem die Raumfahrt faszinierte und ist eingeflossen in sein Werk.

Auch bei den beiden anderen Teilnehmenden war eine gewisse Ambivalenz gegenüber KI spürbar. In aller Munde ist zur Zeit ChatGPT, ein textbasiertes Dialogsystem, das auf KI beruht. Nachdem ChatGPT am 30. November 2022 für die Öffentlichkeit frei zugänglich geworden war, meldeten sich innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer an. Das Bedürfnis ist also immens, aber der Tenor im Gespräch war, das es doch sehr drauf ankomme, in welchem Kontext man arbeite mit ChatGPT.

Cyborg: Von der Horrorfigur zum Freund?

Betont wurde, dass ChatGPT Wort für Wort nacheinander aufploppen lässt, um den Eindruck zu erwecken, er «denke nach»; denselben Effekt haben die drei Punkte, die etwa auch bei Whatsapp erscheinen, wenn in der Kopfzeile steht «schreibt …».

Bild von Franz Anatol Wyss. Bild: Hanspeter Bärtschi

Cyborgs hätten schon eine längere Geschichte, wurde gesagt, man dachte etwa an Frankenstein von Mary Shelley, der bereits 1818 sein Publikum das Gruseln gelehrt hatte. «Da war es noch Horror, aber die Ideen sind dieselben wie heute.» Auch der Film «A Space Odyssey» von Stanley Kubrick von 1968 und andere waren Vorgänger.

Noch vor der ersten Mondlandung von Menschen und viele Jahre vor der Entwicklung digitaler Animationen lieferte Kubrick mittels innovativ eingesetzter Kamera und optischer Effekttechniken realistisch anmutende Bilder des Weltalls. Im Verlaufe der Handlung wendet sich die Maschine gegen den Menschen.

«Das Sinnstiftende in der Kunst bleibt unerreichbar. Wie sollte man es simulieren?»: Diese von Budelacci aufgeworfene Frage war die Quintessenz des interessanten Abends. Noch könne man es nicht erreichen, war man sich einig, mit Betonung auf noch.