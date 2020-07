Kopflos gehandelt

Wir hoffen alle, dass wir Covid-19 allmählich in den Griff bekommen. Nur zeigen uns die in den letzten Tagen publizierten Zahlen der bestätigten Neuinfektionen, dass wir uns keinen Illusionen hingeben sollten. Der Mittwoch bescherte uns innert 24 Stunden sogar 137 Neuinfektionen. Dass am Donnerstag ein bereits positiv getesteter junger Grenchner – trotz überprüfter und kontrollierter Isolationsmassnahmen – an zwei Anlässen in Grenchen teilgenommen hat, ist schockierend. Sein Verhalten brachte nun 280 Personen in Quarantäne.

Er hat von seinem «positiven Zustand» gewusst, sein Handeln ist somit grobfahrlässig oder sogar vorsätzlich. Der Kanton wird rechtliche Schritte gegen ihn prüfen. Wer von mir erwartet, dass ich für diesen jungen Mann Verständnis aufbringe ist auf dem Holzweg. Ich habe meinen Text mehrmals «sprachlich überarbeitet», obwohl eine längere Beschimpfung noch die mildeste Strafe für ihn wäre. Bleibt nur zu hoffen, dass er niemanden angesteckt hat und daraus seine Lehren zieht.