Girardsaal Bachtelen Konzert Duo Giovivo in Grenchen: «Wie aus der Commedia dell'Arte entsprungen» Die Mazzini-Stiftung Grenchen lädt zum nächsten Konzert ein. Duo Giovivo mit Muriel Zeiter (Klavier) und Fabian Bloch (Euphonium) spielen am Sonntag, 27. Februar 2022, um 17.00 Uhr im Girardsaal im Bachtelen.

Duo Giovivo mit Muriel Zeiter und Fabian Bloch.

«Hätten Muriel Zeiter und Fabian Bloch vor 300 Jahren gelebt, sie wären bestimmt als Musiker in eine Truppe der Commedia dell’ Arte aufgenommen worden. Mit ihrem Esprit, ihrem Improvisationstalent, ihrer Eleganz und Klanglichkeit hätte das Duo Giovivo ohne weiteres selbst den Herzog von Mantua verzaubern können», schreiben die Organisatoren.

Schon im Namen Giovivo verstecke sich das Konzept des Duos: lebhaft und voller Freude soll Musik dem Publikum dargeboten werden. Die beiden professionellen Musiker greifen dabei nebst ihren Hauptinstrumenten Klavier und Euphonium auf ein Sammelsurium an Klangquellen zurück. Da kommen schon auch einmal ein Wunderhorn oder eine Melodika zum Einsatz, aber auch konventionellere Instrumente wie Geige, Alphorn oder Querflöte.

Musikalisch setzen sich Muriel Zeiter und Fabian Bloch keine Grenzen. «Völlig mühelos jonglieren sie mit Elementen aus der Klassik, dem Jazz, bauen Improvisationen und Experimente ein. Was herauskommt ist ein Programm voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen, das gleichwohl stets sehr organisch wirkt.»

Muriel Zeiter

Vermutlich seit Muriel Zeiter krabbeln kann, macht sie Musik. Nicht gerne zu üben, dieses Gefühl kennt die gebürtige Oberwalliserin nicht. Entsprechend schleift sie noch heute täglich an ihrem Repertoire, das mittlerweile eine beeindruckende Breite und Tiefe erreicht hat. Scheinbar mühelos wechselt sie vom Klavier zur Violine, zur Querflöte, zum Saxophon und gleitet dabei gekonnt von einer musikalischen Stilrichtung in die nächste – und wieder zurück. Ebenso vielseitig wie flexibel, ist Muriel so etwas wie die musikalische Schatzkammer von Giovivo und ergänzt mit ihrer Kreativität Partner Fabian perfekt.

Fabian Bloch

Das Euphonium. Die Liebe zu diesem aussergewöhnlichen Instrument prägt das Leben von Fabian Bloch. Seit früher Jugend ist der Solothurner fasziniert vom Blechblasinstrument aus dem 19. Jahrhundert, so sehr, dass er seine musikalische Ambition darauf ausrichtete, eines Tages zu den weltbesten Euphonisten zu gehören. Ziel erreicht! Heute begeistert Fabian als innovative Kraft hinter der Integration des Euphoniums in die Musik von Giovivo und sorgt auf der Bühne für ebenso weiche wie tiefe Klänge – ganz unabhängig der musikalischen Stilrichtung.