Kommentar Eine Chance für den Kanton Der Masterplan Grenchen-Bettlach bietet mehr Möglichkeiten als man bisher denkt. Hier ein Vorschlag. Andreas Toggweiler

Zug: Baustelle Areal Tech Cluster, V-Zug. Das Projekt könnte als Inspiration für die neue Technologiezone Grenchen dienen. Bild: Stefan Kaiser

Bis Ende Jahr entwerfen der Kanton und die Wirtschaftsförderung Grenchen einen Masterplan zur Nutzung des Entwicklungsgebietes Grenchen Südost. Verschiedene Szenarien werden geprüft, darunter auch eines, in dem Wohnen in oder nahe der neuen Technologiezone eine Rolle spielen kann.

Das ist sehr zu begrüssen. Wenn man sieht, wie heute Industrie aussieht, dann spricht gar nichts dagegen, eine solche Entwicklung in Betracht zu ziehen. Grenchen macht es eigentlich schon seit Jahrzehnten vor mit seiner Durchmischung von Industrie und Wohnen. Wenn es gilt, langfristig zu denken und der Kanton bereits involviert ist, warum nicht diese Perspektive einnehmen: Der Kanton Solothurn braucht nicht nur Unternehmen, sondern auch Arbeitskräfte, die hier wohnen und Steuern zahlen statt wegzupendeln.

Doch die Bauzonen sind bereits weitgehend plafoniert, bilden also wenig Perspektive für Wachstum. Verdichtung der Innenstädte kommt ebenfalls längst nicht überall gut an, insbesondere, wenn sie auf Kosten von Grüngürteln geht. Der Masterplan Grenchen-Bettlach bietet also die Möglichkeit, den Fächer der Nutzungsmöglichkeiten zu öffnen. Diese planerische Chance gilt es zu packen, sie wird nicht so oft wiederkommen.