Kommentar Führen hinter verschlossenen Türen Der Gemeinderat ist gleichzeitig Exekutive und Legislative. Das führt zu einer Gratwanderung zwischen Teambildung und politischer Ausmarchung. Andreas Toggweiler Drucken Teilen

Grenchner Politik zwischen Vertraulichkeit und Transparenz (Symbolbild). Bild: Rainer Bolliger

Es ist schon etwas ungewohnt. Am 16. Mai will der Grenchner Gemeinderat die gemeinsam erarbeiteten Legislaturziele vorstellen und gleichzeitig per Unterschrift verabschieden. Die generelle Richtung, in der sich die Stadt in den nächsten Jahren bewegen soll, wird mit einem Federstrich festgelegt, ohne dass die Öffentlichkeit etwas vom Diskussionsprozess, allenfalls auch vom Ringen um die gemeinsamen Ziele mitbekommen hätte.

Der Prozess ist ein klares Indiz dafür, dass sich der Rat zunehmend als Exekutive versteht, als das Gremium also, das Entscheide kollegial verantwortet. Das ist einerseits gut so und der Umstand, dass sich schon das erste so erarbeitete Kompass-Papier bewährt hat und das 15-köpfige Gremium mit nur wenigen Ausnahmen den einmal vereinbarten Kurs steuert, kann als Erfolg gewertet werden.

Man könnte allerdings auch die andere Seite der Medaille zeigen. Das Teambuilding hinter verschlossenen Türen schmiedet zwar die politischen Lager zusammen, dies aber zu einem Preis. Und der heisst Transparenz. Noch immer ist man sich im Kanton Solothurn gewohnt, dass wichtige Themen im Gremium Gemeinderat aufs Tapet kommen, dass dort Vor- und Nachteile dieser oder jener Entwicklung öffentlich diskutiert werden.

Wenn aber am Schluss nur noch die Farbe des Teppichs zur Debatte steht, ansonsten aber der Mist geführt ist, kann das bei der politisch wachen Stimmbürgerin Unbehagen auslösen: Was wird da in Seminaren hinter verschlossenen Türen verhandelt, welche Deals werden eingefädelt, welche scheitern? Das würde halt schon interessieren.

Doch dass Verhandlungen von Exekutiven öffentlich geführt werden, das ist ein solothurnisches Unikum, das nicht nur Vorteile hat. Vor allem im heutigen aufgeheizten Politklima werden kompromissbereite Politiker in den so genannten sozialen Medien als Überläufer verschrien oder als Weicheier, wenn sie dem politischen Gegner zu wenig die Stirn bieten. Das mag zwar Schaukämpfe befeuern, Konsensfindung aber kaum.

Das Dilemma bleibt bis auf weiteres erhalten. Immerhin: Sachfragen von kleinerem und grösserem Belang, über die sich die Gemüter im Gemeinderat in aller Öffentlichkeit erhitzen können und die Mitglieder zum Parlamentarier mutieren, gibt es zum Glück immer noch genügend. Und wem es wirklich langweilig wird, mag gerne auch eine Gemeindeversammlungsmotion einreichen.