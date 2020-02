Kleine aber feine Chesslete eröffnet die Grenchner Fasnacht

Logisch, die Solothurner werden die Grenchner Chesslete einmal mehr belächeln. Denn während sich dort Tausende in einem grossen Tatzelwurm durch die Altstadt bewegen, ist die Chesslete in der Uhrenstadt überschaubar. Das heisst aber nicht etwa, dass die Grenchnerinnen und Grenchner mit weniger Herzblut und Einsatz die Wintergeister vertreiben. "Der Vorteil an unserer Chesslete ist halt, dass man sich kennt", meinte etwa eine Chesslerin, die aus Überzeugung jedes Jahr in Grenchen teilnimmt.

Pünktlich um 5 Uhr in der Früh besammelten sich die Weisshemden in diversen Grenchner Quartieren: Im Bachtelen, beim Südbahnhof, wo Obernarr Patrick der Erste persönlich den Chesslerzug anführte und beim Kastelsschulhaus, wo vier Klassen, Dritt- und Viertklässler, die Nacht im Schlafsack in ihren Schulzimmern verbracht hatten, um rechtzeitig wach zu sein. "Diese Klassen werden im Gegenzug nicht am Kinderumzug teilnehmen", sagte ein Lehrer, der die Schüler begleitete. Und früher nach Hause dürfen sie auch, meinte er. Sogar im Quartier nördlich des GAG-Kreisels habe sie vier Chessler gesehen, meinte Oberchesslerin Sheena Ettlin. "Eine Premiere", meinte sie erfreut. Der grösste Zug, der sich beim Südbahnhof besammelt hatte, besuchte das Quartier beim Eichholzhügel. Auf der Schlachthausstrasse sorgte ein Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei mit Warnlichtern dafür, dass die Chessler unbehelligt den Schalensteinweg erreichten. Über den Muntersweg und den Römersbrunnenweg ging es wieder in Richtung Innenstadt.