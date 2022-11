Kirchgemeindeversammlung Die Markuskirche Bettlach wird künftig mit Holzpellets beheizt Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach hat beschlossen, die Markuskirche Bettlach künftig mit Holzpellets zu beheizen. Dafür werden über 300'000 Franken investiert.

In der Markuskirche Bettlach wird künftig mit Holzpellets statt mit Gas geheizt. zvg

Nebst dem Budget 2023, mit einem Aufwandüberschuss von 80'460 Franken genehmigte die Versammlung zwei Investitionskredite für das Jahr 2023. Zusätzlich zur Fassadensanierung des Markussaals in Bettlach in der Höhe von 25'000 Franken wurde der Kredit für den Heizungsersatz Markussaal/-kirche gesprochen.

Die Versammlung folgte dem Antrag des Kirchgemeinderats, die mittlerweile 34-jährige Gasheizung durch eine Pelletheizung zu ersetzen. Die Kosten für den Heizungsersatz belaufen sich auf rund 315'000 Franken.

Die Anwesenden nahmen den Finanzplan 2023–2027 zur Kenntnis. Dieser zeigt auf, wie sich die Finanzen bis ins Jahr 2027 entwickeln. Bei in etwa gleichbleibenden Ausgaben und immer weniger Steuereinnahmen aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen, reduziert sich das heutige Eigenkapital von rund 3,9 Mio. Franken auf 2,6 Mio. Franken.

Einnahmen und Ausgaben ins Lot bringen

Wobei es zu beachten gilt, dass von den 3,9 Mio. Franken nur rund 1,9 Mio. Franken flüssige Mittel sind. Der Kirchgemeindeverwalter Sven Schär erinnert an die Notwendigkeit von weiteren Sparmassnahmen, um in Zukunft einen ausgeglichenen Finanzhaushalt präsentieren zu können.

Wie viele Kirchgemeinden ist auch die Reformierte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach im Umbruch. So stellte Pfr. Stephan Hagenow die Vision 2030 kurz vor. Dazu möchte die Kirchgemeinde mit kirchennahen und kirchenfernen Menschen in den Dialog treten, um das Kirchenleben gemeinsam neu zu entwickeln. Am Mittwoch, 23. November 2022, 19.30 Uhr, findet im Zwinglihaus Grenchen ein Austausch-/Vernetzungstreffen statt, zu dem alle Mitglieder herzlich eingeladen sind.

Die Budget-Gemeindeversammlung fand am Montag, 14. November, im Zwinglihaus in Grenchen statt. (mgt)