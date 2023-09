KESB Der Kinder- und Erwachsenenschutz will in Grenchen «mit Mythen aufräumen» An einer Veranstaltung am Montagabend in Grenchen informieren die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) über ihre Arbeit.

Die Kesb sucht das Gespräch mit der Bevölkerung. Bild: Benjamin Manser

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) des Kantons Solothurn präsentieren sich der Bevölkerung. An zwei öffentlichen Anlässen in Grenchen und Olten informieren sie über ihre Arbeit und beantworten Fragen des Publikums. Damit will der Kanton Berührungsängsten begegnen «und dazu beitragen, dass sich Schutzbedürftige oder ihre Angehörigen im Bedarfsfall frühzeitig an die Kesb wenden».

«Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden schützen seit zehn Jahren die Schwächsten unserer Gesellschaft», heisst es in einer Mitteilung. Nach wie vor bestehe jedoch bei Schutzbedürftigen eine gewisse Hemmschwelle, sich an die Kesb zu wenden. Dem will der Kanton mit öffentlichen Informationsanlässen für die Bevölkerung entgegenwirken. So soll das Verständnis über die Arbeit der Kesb erhöht und das Vertrauen in die Behörde gestärkt werden.

Mythen und Realität abgleichen

An den öffentlichen Informationsveranstaltungen «Kesb – Mythen und Realität» vom 25. September in Grenchen (19 Uhr, Kino Rex) und vom 26. September in Olten (19 Uhr, Schützi) berichtet die Behörde über ihre Arbeit. Dabei kommt auch die Bevölkerung zu Wort. In kurzen Videoclips werden Aussagen von Passantinnen und Passanten zur Kesb gezeigt, die bei einer Strassenumfrage im Kanton aufgenommen wurden. Zu den dabei häufig genannten Vorurteilen nehmen Verantwortliche der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden vor Ort Stellung.

Das Publikum habe zudem die Gelegenheit, Fragen zu stellen. In der anschliessenden Podiumsdiskussion werden aktuelle Entwicklungen im Bereich des Kinder- und Erwachsenenschutzes vertieft. Daran teilnehmen werden Regierungsrätin Susanne Schaffner, Kantonsrätin Sarah Schreiber (in Olten), Kantonsrat Matthias Meier-Moreno (in Grenchen), die zuständigen Kesb-Präsidien, Berufsbeistände sowie Angehörige von Personen, die von der Kesb unterstützt wurden.

Die Informationsanlässe richten sich sowohl an die Bevölkerung wie auch an alle interessierten Behörden und Fachpersonen. Der Eintritt ist frei, im Anschluss gibt es einen Apéro. (mgt)