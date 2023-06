Keine Verletzten Wohnmobil brannte in Grenchen komplett aus – jetzt ist die Brandursache klar Die Besitzer waren auf der Aare unterwegs, als ihr Wohnmobil Feuer fing. Bei ihrer Rückkehr war nicht mehr viel übrig. Jetzt ist klar, warum sich der Brand so schnell ausbreiten konnte.

Jael Fischer, 32Today

Das Wohnmobil war am Mittwoch auf einem öffentlichen Parkplatz in Grenchen in Brand geraten. Trotz raschem Löscheinsatz durch Angehörige der Feuerwehr Grenchen brannte das Fahrzeug vollständig aus. Verletzt wurde niemand.