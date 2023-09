Katholische Kirche Pastoralraum Wandflue sucht das Gespräch zur Missbrauchs-Studie Der neue Pfarreiseelsorger in Grenchen/Bettlach, Thomas Wehrli, hat eine Masterarbeit zur Umgang der Kirche mit der Missbrauchs-Problematik geschrieben. Zusammen mit der Kirchenleitung sucht er am Donnerstag das Gespräch.

Die Eusebiuskirche Grenchen. Die Funktionäre suchen das Gespräch mit der Basis. BIld: COOLPIX

Die katholische Kirche in Grenchen Bild: Peter Brotschi

Die Pilotstudie der Universität Zürich zum sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche beschäftigt auch auch das Team des Pastoralraums Wandflue. «Wir sind mit unseren Gedanken zuallererst bei den Opfern des Missbrauchs», erklärt Pastoralraumleiterin Gudula Metzel in einer Mitteilung. «Es ist wichtig, dass wir gerade jetzt miteinander im Gespräch sind.»

Deshalb organisiert der Pastoralraum Wandflue, zu dem die beiden Pfarreien Bettlach und Grenchen gehören, am Donnerstag, 21. September, um 19.30 Uhr im Eusebiushof in Grenchen einen Gesprächsabend zur Studie. Im ersten Teil wird Pfarreiseelsorger Thomas Wehrli, der zum Thema jüngst seine Masterarbeit «Aufbruch zum Umbruch. Handlungsbedarf aus kirchenrechtlicher und systemischer Sicht nach dem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche» geschrieben hat, die neue Studie vorstellen und den innerkirchlichen Handlungsbedarf aufzeigen.

Alfred Kilchenmann, Präsident der katholischen Kirchgemeinde, stellt sich am Donnerstag den Fragen. Bild: Oliver Menge / D3

«Themen wie der Klerikalismus, die Machtstrukturen, das Priesterbild, die Sexualmoral und die Frauenfrage müssen dringend angegangen werden», heisst es in der Mitteilung. Danach bleibe Zeit und Raum für Fragen und Reaktionen. Neben Gudula Metzel und Thomas Wehrli stellen sich die beiden Kirchenratspräsidenten Alfred Kilchenmann (Grenchen) und Theo Sury (Bettlach) den Fragen. «Wir sind gemeinsam Kirche und müssen zusammen an einem einen Kultur- und Strukturwandel arbeiten», so Wehrli gemäss Medienmitteilung. (mgt)