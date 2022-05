Jugendförderung und Jugendarbeit Matthias Meier-Moreno gibt das Präsidium ab und demissioniert per Mitte Juni Matthias Meier-Moreno, Co-Präsident der Kinder- und Jugendförderung Grenchen sowie Präsident der offenen Jugendarbeit vom Lindenhaus, demissioniert auf die kommende Generalversammlung Mitte Juni.

Der 45-jährige Grenchner Gemeinde- und Kantonsrat tritt als Co-Präsident der Kinder- und Jugendförderung Grenchen sowie Präsident der offenen Jugendarbeit vom Lindenhaus per Mitte Juni zutück. Hanspeter Bärtschi

Für den 45-jährigen Grenchner habe sich die Situation mit der Wahl vor einem Jahr in den Kantonsrat so stark verändert, dass er seinen eigenen Ansprüchen ans Präsidium nicht mehr gerecht werden könne, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

«Die zeitliche Belastung als Gemeinderat, GRK-Mitglied, Co-Präsident ‹Die Mitte› Grenchen und Kantonsrat haben neben der 100 Prozent Anstellung als Sozialpädagoge mit Leitungsfunktion sowie der eigenen Familie den Rahmen gesprengt. Irgendetwas kam immer zu kurz und so musste ich mich nach der Wahl in den Kantonsrat damit auseinandersetzen, all meine Engagements zu hinterfragen und kam zum Schluss, ‹Ämtli› wieder abgeben zu müssen», wird Moreno zitiert.

Vorstand soll vergrössert werden

Seine Vorstandskollegen vom Lindenhaus habe er bereits Ende 2021 über die beabsichtigte Demission in Kenntnis gesetzt. Nun suche man eine Nachfolgelösung und will den Vorstand um interessierte Personen erweitern. Interimistisch soll Vizepräsident Daniel Günter das Präsidium übernehmen.

Matthias Meier-Moreno kam 2015 in den Vorstand und wurde nur ein Jahr später Nachfolger von Bruno Meier. In den vergangenen sechs Jahren schaffte Meier-Moreno neue Strukturen. Mit der Anstellung von Tamara Moser, einer jungen Sozialpädagogin, welcher er die Leitung anvertraute, und Melanie Stoller als zweiter diplomierter Sozialpädagogin schaffte das Lindenhaus den Turnaround.

Der bewusste Entscheid, die Leitung einer jüngeren Person anzuvertrauen, mit dem Ziel, mittel- bis langfristig die Besucherzahlen zu steigern und mehr Qualität in der offenen Jugendarbeit anbieten zu können, wurde belohnt.