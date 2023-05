Jubiläum Mit erfrischendem Jodelgesang Freude bereiten – und das seit 75 Jahren Mit einem schlichten, aber würdigen Anlass feierte der Jodlerklub Meierisli in Arch zusammen mit Gästen sein 75-jähriges Bestehen.

Sie standen im Scheinwerferlicht: die Jodlerinnen und Jodler des Jodlerklubs Meierisli Arch. Bild: Jürg Amsler

«Es sollte eine einfache Feier für unsere ganze Jodlerfamilie werden, ohne grosses Tamtam.» Jean-Pierre Reinhard, Präsident des Jodlerklubs Meierisli Arch, war sichtlich erleichtert, dass der Jubiläumsanlass in der Archer Mehrzweckhalle seine Erwartungen mehr als nur erfüllt hat.

Die jubilierenden Jodlerinnen und Jodler standen im Mittelpunkt und haben den Abend mit ihrem erfrischenden Jodelgesang bereichert. Was von den geladenen Gästen - Vertreterinnen und Vertreter von Behörden und befreundeten Vereinen - stets mit herzlichem Applaus quittiert wurde.

In seiner Festansprache blickte Jean-Pierre Reinhard nicht nur zurück auf die vergangenen 75 Jahre. Er machte deutlich, dass nicht nur das «Meierisli», sondern viele Dorfvereine mit personellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben: «Junge und Junggebliebene sind heute vielfach nicht mehr bereit, sich an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Zeit an eine Vereinstätigkeit zu binden. Der Mangel an Nachwuchs ist nicht nur in unserem Klub ein grosses Problem.»

Alle, die am Jubiläumstag mit ihrem Jodelgesang den Zuhörenden Freude bereiten würden, seien jedoch zuversichtlich, dass das «Meierisli» im Sinne ihrer Gründer weiterbestehe und so weiterhin einen aktiven Beitrag zum kulturellen Dorfleben leisten könne.

Mit eindrücklichen Bildern zeigte Klubmitglied Max Bürki die Vielfältigkeit des Klubs, die bei weitem nicht nur aus Singen besteht. Der kurze Film zeige heitere und ebenso wehmütige Erinnerungen aus der 75-jährigen Vereinsgeschichte, die am 18. Dezember 1948 mit der Gründung des Klubs begann. (sl)