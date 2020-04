Jetzt gilt: Bei den Parkuhren muss die Autonummer eingeben werden

Der Generationenwechsel bei den Grenchner Parkuhren ist abgeschlossen, wie die Stadtpolizei vermeldet. Der massgebliche Unterschied zu den alten Parkuhren besteht darin, dass der Benutzer künftig anstelle der Parkplatznummer sein Kontrollschild eingeben muss.

Zudem sind die Parkuhren mit der Parking-App (digitalparking und twint) kompatibel. Ausnahme ist der Postplatz. Hier bleibt die herkömmliche Parkuhr in Betrieb, bis das Schrankensystem in Betrieb genommen werden kann. Dieses Baugesuch ist zurzeit publiziert. (at.)