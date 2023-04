Industriegeschichte Lip-Affäre im Jahr 1973: Als der Uhrenkonzern Asuag von einem ruinösen Arbeitskampf in Frankreich durchgeschüttelt wurde Vor 50 Jahren traf eine sozialrevolutionäre Utopie aus Frankreich auf die schweizerische Uhrenindustrie – das gab besonders in Grenchen zu reden. Die Krise kam zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ein Blick zurück.

Die besetzte Lip-Fabrik in Besançon, 1973. Bild: Musée international d’horlogerie (MIH), La Chaux-de-Fonds

In diesem Frühling jährt sich der Ausbruch des heftigsten Arbeits- und Sozialkonflikts in der französischen Uhrenindustrie zum fünfzigsten Mal. Er beschäftigte die Öffentlichkeit insbesondere in Grenchen über mehrere Jahre.

Die Auseinandersetzungen begannen im April 1973, als die Belegschaft der konkursreifen Uhrenmanufaktur Lip SA in Besançon allmählich das Arbeitstempo reduzierte, die Produktion kürzte, das Fabrikgelände besetzte und den Betrieb unter die Selbstverwaltung der Arbeiterschaft stellte.

Die bedeutendste französische Gewerkschaft, die Confédération française démocratique du travail, orchestrierte die Massnahmen. Deren Leiter waren beseelt vom Geiste einer sozialrevolutionären Utopie, wonach die Unternehmensführung nicht nur dem Management überlassen werden dürfe, sondern von diesem paritätisch mit Mitarbeitervertretungen wahrgenommen werden müsse.

Die Aktionen der Gewerkschaften überschritten die Grenzen der Legalität weitaus; sie wurden mit dem Anspruch auf Selbsthilfe der Arbeitnehmerschaft, der «Autogestion» gerechtfertigt.

Wie die NZZ berichtete, schreckte man vor keinem Mittel zurück. Plünderungen der Fertiguhrenlager, Massenverkäufe gestohlener Uhren, Dokumentendiebstähle aus den Räumen der Direktion, Raub von Materialien für die Bestückung von Montagebändern und gewaltsame Behinderung der amtlichen Inspektion des Werks gehörten zum Arsenal.

2015 widmete das Musée international d’horlogerie in La Chaux-de-Fonds dem Arbeitskampf und den Lip-Uhren eine Ausstellung. Bild: MIH

Im Juni 1973 überstürzten sich die Ereignisse. Lip SA musste die Bilanz deponieren, gefolgt von einer gerichtlichen Verfügung zur Liquidation. Die Polizei räumte das Areal und entfernte die Besetzer. Im Oktober 1973 lehnte die Belegschaft einen vom französischen Innenministerium erarbeiteten Rettungsplan ab, was zur legendären Missmutsäusserung des damaligen Premierministers Pierre Messmer führte: «Lip, c’est fini.»

Die Schweizer Uhrmacher hätten stoisch zuschauen können, wäre nicht ihr Flaggschiff, die «Superholding» Asuag AG, über ihre Tochter Ebauches SA Hauptaktionärin der Lip SA gewesen.

Lip-Modell von 1960. Bild: MIH

Fred Lip war ein initiativer, zunächst sehr erfolgreicher Unternehmer. Im Rausch seiner vielen Erfolge in den 1950er-Jahren forderte er seine Schweizer Konkurrenten auf unfreundliche Art heraus. Gellend verkündete er, er wolle den globalen Einfluss der helvetischen Uhrenindustrie zurückbinden und dafür sorgen, dass man «auf den Trottoirs in La Chaux-de-Fonds Gras wachsen und Kühe weiden sehe».

Eingetreten ist das Gegenteil, Fred Lip musste unter dem Druck der internationalen Konkurrenz weit zurückstecken. Das hinderte ihn aber nicht, im Mai 1960 die Schweizer erneut zu attackieren mit dem Begehren, sie sollen sich für die Schaffung einer europäischen Uhrenindustrie einsetzen, deren gemeinsame Politik alle Gebiete von der Technik über die Finanzierung bis hin zur Rationalisierung und dem Absatz umfassen müsse.

Sie sollen den einheimischen Rahmen der Uhrenproduktion sprengen und neben der Beibehaltung des Labels «Swiss made» für Markenuhren ein solches für kurante Zeitmesser unter der Bezeichnung «European Made» einführen.

Aushängeschild der französischen Uhrenindustrie Nach Marie-Pia Auschitzky Coustans’ Buch «Lip, des heures à compter», geht die Lip SA auf Emanuel Lipmann (1844–1913) zurück, der 1867 in Besançon ein Atelier für die Remontage von Uhren gründete. Die Firma wuchs schnell. Nach dem Eintritt von Emanuels Söhnen Ernest und Camille firmierte sie ab 1893 als Aktiengesellschaft Lipmann Frères. Lipmanns waren stets innovativ. 1904 etwa stellten sie in enger Kooperation mit den Nobelpreisträgern M. & P. Curie die ersten fluoreszierenden Zeiger und Zifferblätter her. Und 1934 schuf Lip zusammen mit Ericsson (Schweden) eine elektromechanische Pultuhr; 1952 entstand daraus in Kooperation mit Elgin (USA) der weltweit erste funktionierende Prototyp für eine elektromechanische Armbanduhr. Niemand ahnte, dass diese Erfindung – und das 1953 vom Schweizer Ingenieur Max Hetzel (1921–2004) entwickelte, ebenfalls funktionierende Modell einer Stimmgabeluhr – knapp zwei Jahrzehnte später zur Quarzrevolution führen wird. Das Label LIP entfaltete sich zum «Fleuron» der französischen Uhrenindustrie. Die Erfolge in der Elektronik verhalfen ihr zur Aura einer attraktiven Partnerin für Kooperationen, auch über die Landesgrenzen hinaus. Anfang der 1960er-Jahre war Lip SA die grösste französische Uhrenfabrik mit rund 1500 Beschäftigten; sie stand in der Weltrangliste auf Platz 7. Als einzige Manufaktur des Landes produzierte sie einen Zehntel des nationalen Volumens an Uhren. Mit Frédéric Lipmann (1905–1996; Sohn Ernests), kurz Fred, übernahm noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges die dritte Generation das Zepter bei der inzwischen mit Lip SA d’Horlogerie firmierenden Firma. (bbh)

Bulova-Accutron-Stimmgabeluhr. Bild: MIH

Lip aber wusste, dass die handelspolitischen Interessen der Uhrenproduktionsländer Europas schwer unter einen Hut zu bringen waren. Und dass vor allem die rigide Zollpolitik seines eigenen Staates das grösste Hindernis für ein gemeinsames Auftreten der europäischen Uhrenindustriellen gegenüber ihren globalen Konkurrenten darstellte. Scheinbar diente die erneute Attacke Fred Lips der Kaschierung der Probleme, die sich in seinem eigenen Hause abzuzeichnen begannen.

Asuag beteiligt sich am Aktienkapital der Lip SA

Ab 1962 ging das Wachstum der Lip SA zurück, zum einen wegen des raschen Aufkommens der japanischen Digitaluhren und zum anderen wegen des aggressiven Auftretens der Timex Corporation (USA) mit billigen Roskopfuhren auf dem französischen Markt.

Während das durchschnittliche nationale Marktvolumen in Frankreich nach Auschitzky Coustans jährlich um rund 10 Prozent wuchs, legten die Umsätze der Lip SA nur noch 3 Prozent zu. Das führte 1965 zum Rückzug einer ihrer wichtigsten Aktionärinnen, der Pariser Banque Mallet, die ihre Anteile verkaufte.

Diese Tatsache galt bei den französischen Industriellen als wichtiges Warnzeichen. Die finanzielle Lage bei Lip verschlimmerte sich zusehends, was den Chef bewegte, nach neuen Partnern Ausschau zu halten. Fred Lip versuchte gegen Ende 1965, Omega für eine Beteiligung zu gewinnen und erhielt eine Absage; das Gleiche wiederholte sich Anfang 1966 bei der Timex Corporation.

Nun richtete sich sein Augenmerk auf die Ebauches SA, die zunächst auch keine Begeisterung zeigte, dann im Januar 1967 doch eine Beteiligung von 33 Prozent übernahm, nachdem sich die Lip SA neu ausgerichtet und mehrere kleine Uhrenfabrikanten inkorporiert hatte.

Plakat der Ebauches SA von 1940. Bild: MIH

Die Erwartungen der Asuag auf eine positive Geschäftsentwicklung bei Lip trafen nicht ein. Deren Verkaufszahlen stagnierten auf dem Niveau von 1966 und Jahr für Jahr türmten sich Verluste auf, bis im April 1970 eine Sanierung unumgänglich wurde. In diesem Kontext entschied sich die Asuag, ihre Beteiligung auf 43 Prozent zu erhöhen und zugleich neue Kredite zur Verfügung zu stellen, die 1973 beim Kollaps der Lip SA alle abgeschrieben werden mussten.

Auskünfte zu den Kosten des Debakels gab die Asuag nur fragmentarisch, zur genauen Höhe des finanziellen Schadens äusserte sie sich nicht. Nach den Berechnungen der NZZ belief er sich auf rund 60 Millionen Franken.

Der Aderlass bei Lip trifft die Asuag in einem ungünstigen Zeitpunkt

Es mag aufgrund der Warnzeichen vor der Übernahme und des anfänglichen Zögerns der Asuag erstaunen, dass sie sich doch noch auf diese Beteiligung einliess. Das Engagement fand in der französischen und der Schweizer Presse ein kontroverses Echo. In Frankreich warf man der Asuag unlautere Absichten vor. Sie wolle die Laboratorien der Lip SA plündern und deren Marke übernehmen, um sich im lokalen Markt einzunisten.

In einer Art Weissbuch unter dem Titel «Europäische Uhrenindustrie – eine schweizerische Erfahrung: Ebauches SA-Lip 1967-1973» wehrte sich die Asuag Ende Dezember 1973 gegen die vielseitigen Vorwürfe. An Lip SA habe sie festgehalten, weil diese Firma als bei weitem grösstes französisches Unternehmen der Branche ein Schlüsselelement für die Förderung der Kooperation unter den europäischen Uhrenindustrien gewesen sei. Lip galt als Avantgardistin bei der Entwicklung der Quarzuhr, was die Asuag in einer engeren Zusammenarbeit mit ihr zu nutzen versuchte.

Die Ergebnisse waren allerdings zwiespältig. Das Weissbuch schloss mit dem Hinweis, die Lip-Affäre sei eine Enttäuschung gewesen, und zwar weit über die enormen finanziellen Verluste hinaus. Sie dürfe aber nicht als Scheitern einer europäischen Uhrenpolitik gewertet werden, weil kein Zweifel bestanden habe, dass Zusammenarbeit und gegenseitige Konsultation auf der Ebene des ganzen Kontinents die Voraussetzungen für Entwicklung und Fortschritt waren.

Roger Tallon gestaltete für Lip 1975 diese Uhr. Er hat auch das Design des französischen TGV gestaltet. Bild: MIH

Erfahrungen mit der Öffnung zum Ausland

Diese Schlussfolgerung ist vor der Szenerie des statutarischen Auftrags aus der Gründungszeit der «Superholding» Asuag zu verstehen, wonach sie alles zu unternehmen hatte, was dem Erhalt sowie der Gesundung und Entwicklung der inländischen Uhrenindustrie diente. Zu einer solchen Aufgabe erwuchs in den 1960er-Jahren, im Zeichen der europäischen Integration, die Öffnung gegenüber dem Ausland.

Dies vor allem im Bereich der Produktion und der Technik, was die beiden Jahrzehnte vorher unter dem Regime des Uhrenstatuts nicht möglich war. So musste die Asuag ihre Erfahrungen mit Schritten über die Landesgrenze hinaus erst noch gewinnen.

Ihre Beteiligung an Lip ist unter diesem Aspekt zu sehen. «Eine schweizerische Erfahrung», so der Untertitel des Weissbuchs der Asuag; «Ein schweizerisches Abenteuer» wäre präziser, schrieb die Tageszeitung «L’Impartial» am 21. Dezember 1973 – und traf damit den Nagel auf den Kopf.

Die Verluste bei Lip trafen die Asuag zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Sie fielen an, als der Kapitalbedarf in der Uhrenindustrie wegen der Strukturbereinigungen nach dem Wegfall des Uhrenstatuts und der Finanzierung des anstehenden Technologiewandels zur elektronischen Uhr rasant anstieg.

Dazu kam, dass die Asuag gegen Ende der 1960er-Jahre stark an Ertragskraft einbüsste. McKinsey stellte 1971 in einem Bericht fest, dass sie ohne drastische Massnahmen zur Erhöhung der Rentabilität bald ohne Gewinn dastehen werde. Die Verbesserung der Effizienz blieb aus, der Verlust konnte aus eigener Kraft nicht mehr wettgemacht werden.

Der Aderlass bei Lip entpuppte sich als einmalig hohes Lehrgeld und die Suche nach internationaler Erfahrung endete als höchst kostspieliges Abenteuer. Es kam als Bumerang zurück, indem es den Niedergang der Asuag in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre beschleunigte.