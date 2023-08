Industrie Bobst-Gruppe soll zurück in Familienbesitz – die Stadt Grenchen bewertet das als positive Entwicklung Rund 90 Mitarbeitende beschäftigt Verpackungsmaschinenspezialist Bobst in Grenchen. Die Bobst-Gruppe soll wieder vollständig in Besitz der Gründerfamilien. Klappt das, würde das Unternehmen von der Börse genommen.

In Grenchen sollen die Zukunftspläne der Besitzerfamilien sehr gut aufgenommen worden sein. Die Stadt Grenchen bewertet die Entwicklung als positiv. Bild: Andreas Toggweiler

Die Bobst-Gruppe, die eine von weltweit elf Produktionsstätten in Grenchen hat, soll zurück in Familienbesitz. So wenigstens der Plan des Verwaltungsrats. Dazu hat die Finanzgesellschaft JBF Finance ein öffentliches Übernahmeangebot gemacht. Sie offeriert 78 Franken pro Aktie und damit einen Preis, der 22 Prozent über dem Durchschnittspreis der letzten Wochen liegt. Und so schnellte der Aktienpreis am Montag schon kurz nach Eröffnung der Börse auf über 78 Franken.

Die JBF Finance besitzt schon heute 53 Prozent der Aktien der Bobst-Gruppe. Die Finanzgesellschaft wurde 1999 gegründet und ist im Besitz der Gründerfamilien von Bobst, insbesondere der Familien Bobst, Kalbermatten und Rüttimann. Insgesamt sind mehr als 60 Aktionäre an JBF beteiligt, allesamt Abkömmlinge der Gründer.

Offerte nur knapp über fairem Preis der Aktie

Dieses Angebot sei ein Zeichen dafür, dass auch die fünfte Generation an die Zukunft des Geschäfts glaubt, wie CEO Jean-Pascal Bobst am Montag den Medienvertretern erklärte. Man glaube an den Produktionsstandort Schweiz. Trotz starken Frankens, Inflation und anderer Unwägbarkeiten.

Ziel der Übernahme ist es, das Unternehmen mit Sitz in Mex bei Lausanne von der Börse zu nehmen. Mit der Dekotierung will man auch erreichen, dass man weniger Informationen preisgeben und somit der Konkurrenz weniger Einblick gewähren muss. Um das Unternehmen zu dekotieren, müsste JBF in den Besitz von mehr als 90 Prozent der Aktien kommen.

Das könnte schwierig werden. Denn der Preis von 78 Franken liege nur bescheiden über dem fairen Preis von 74 Franken, wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) noch vor Eröffnung des Marktes und gestützt auf den abdiskontierten Cashflow schrieb. Zudem sieht die ZKB gute Zeiten auf die Bobst Group zukommen: Auftragseingang und -bestand liessen eine positive Entwicklung nach der Dekotierung der Unternehmung erwarten.

Stadt Grenchen bewertet den Schritt positiv

Der Kommentar der ZKB dazu: «Die Dekotierung kommt zu einem Zeitpunkt, wo sich die langjährigen Investitionen auszahlen, da zahlreiche Kunden nach Jahren reduzierter Investitionen nun in moderne Verarbeitungstechnologien investieren.»

Ob sich das bestehende Aktionariat der Bobst-Gruppe auf das Angebot einlässt, bleibt abzuwarten. Ein Squeeze-out, bei dem Minderheitsaktionäre zwangsweise rausgedrängt werden, sei allerdings nicht geplant, wie CEO Jean-Pascal Bobst erklärte.

Die Bobst-Gruppe hat weltweit über 5800 Mitarbeitende, davon 1800 in der Schweiz. In Grenchen, wo eine von weltweit elf Produktionsstätten steht, arbeiten rund 90 Personen. In der Uhrenstadt produziert Bobst Kaschiermaschinen, mit denen Wellpappe mit qualitativ hochwertiger bedruckter Oberfläche hergestellt werden.

Dem Vernehmen nach ist die Neuigkeit am Standort in Grenchen als gute Neuigkeit aufgenommen worden. Und Wirtschaftsförderin Susanne Sahli sagt:

«Aufgrund der vorliegenden Informationen bewerten wir als Stadt diesen Schritt als positiv.»