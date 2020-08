In Grenchen gibts statt einem «Flohmi» einen Clean-up Day

Der «Flohmi» hätte durchaus im Rahmen der Covid-Bestimmungen durchgeführt werden können. Für eine Absage hat man sich entschieden, weil die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Schmelzi aufgrund der Covid-Bestimmungen von der Teilnahme ausgeschlossen gewesen wären.

Hingegen werden sich Verantwortliche und Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Schmelzi am nationalen Clean-up Day von Samstag, 12. September in Grenchen beteiligen. Im kommenden Jahr will man den 11. «Flohmi» im regulären Rahmen nachholen. (mgt)