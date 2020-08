In Grenchen bisher 35 Personen von Corona betroffen - keine Kürbisnacht 2020

An einer Medienkonferenz des städtischen Sonderstabs Corona wurden erstmals Fallzahlen auf Gemeindeebene bekannt gegeben. Im Februar verzeichnete Grenchen noch keinen Fall, im März 6, April 8, Mai 1, Juni 2, Juli 11 und im August bisher 7. (Stand 17. August)

«Das zeigt, dass die Entwicklung genau beobachtet werden muss und die Hygiene- und Distanzregeln strikte eingehalten werden müssen», sagte Stadtpräsident François Scheidegger. Ansonsten sei die Gefahr gross, dass eine «unkontrollierte Entwicklung» einsetze.

Für Scheidegger wäre es wünschenswert, wenn künftig Zahlen auf Gemeindeebene analog wie im Kanton Bern publiziert würden. «Das würde helfen, Pandemieherde zu identifizieren und entsprechende Massnahmen zu ergreifen.»

Die Zahl der 35 Infizierten (über Krankheitssymptome ist nichts bekannt) seit Februar deute immerhin darauf hin, dass Grenchen eher unterdurchschnittlich betroffen sei, so wie der ganze übrige Kanton Solothurn, hiess es an der Medienkonferenz. Noch immer erfährt die Stadtpolizei vom Kanton nicht, wer sich in Grenchen in Quarantäne begeben müsste, erklärte Stadtpolizeikommandant Christian Ambühl auf die entsprechende Frage.

Der Sonderstab Corona hat ferner beschlossen, dieses Jahr keine Kürbisnacht und keine Altersehrung durchzuführen. Die städtischen Turnhallen dürfen ab sofort unter Auflagen (Schutzkonzept) von den Vereinen wieder benützt werden, ebenso die die Schwimmhalle.