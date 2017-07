«Hopp, hopp», feuern die Zuschauer am Feuerwehrwettkampf in Staad die Jugendlichen an. Diese versuchen sich als erste am Posten «Zeig was chasch». Erst klettern und stürmen sie in voller Montur über eine Holzbrücke, dann kriechen sie durch einen pechschwarzen hufeisenförmigen Plastiktunnel, anschliessend winden sie sich durch einen überdimensionierten Würfel voller Feuerwehrschläuche und dann sollen sie mit einer Schleuder Tennisbälle in ein Netz pfeffern.