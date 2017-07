Rock am Märetplatz en Miniature: Am diesjährigen Musigbar-Openair an der Breitengasse genossen viele Zuhörer coolen Sound in der Sommerhitze.

Gute Stimmung herrschte am Musigbar-Openair an der Ecke Breitengasse/ Sternengasse. Bei heissem Sound und dank eines Gewitterregens angenehmen Temperaturen genossen Musiker wie zahlreiche Zuschauer den Anlass sichtlich. Res Mader hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt mit «Family und Friends», «Rössli House Band», «6up Blues Band», den Lokalmatadoren «Uhrsprung» und «Bluez Ballz», einem der angesagtesten Acts in diesem Genre.

Bei der anschliessenden Jam Session wurden die Bands bunt durcheinandergewürfelt und angereichert mit weiteren Musikern, die jeweils das Openair beehren. Die Musigbar-Verantwortliche Monica Aeschbacher zeigte sich erfreut über den Publikumszuspruch und die solidarische Mitarbeit der auftretenden Künstler. (igu)