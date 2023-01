Happy Birthday Elise Jeker-Wocher bekommt zum 100. Geburtstag Besuch vom Kanton und der Stadt Grenchen Frau Landammann Brigit Wyss und Stadtpräsident François Scheidegger statteten der Jubilarin einen offiziellen Besuch ab und überbrachten Geschenke.

100. Geburtstag Elise Jeker-Wocher im Sunnepark v.l.: Andreas Eng, Staatsschreiber; Remo Bill, Vize-Stadtpräsident Grenchen; Frau Landammann Brigit Wyss, Elise Jeker-Wocher, Fritz Unternährer, Weibel; François Scheidegger, Stadtpräsident Grenchen; Margrit und Ruedi Jeker, Sohn und Alt-Regierungsrat ZH Oliver Menge

Am 19. Januar 2023 feierte Elise Jeker - Wocher bei bester geistiger Gesundheit den 100-jährigen Geburtstag im Sunnepark in Grenchen. Sie freute sich, am vergangenen Sonntag im Kreise ihrer Lieben zusammen mit ihren beiden Söhnen, den Schwiegertöchtern, den Enkelinnen, dem Enkel sowie der achteinhalbjährigen Urenkelin den runden Geburtstag zu feiern.

Frau Landammann Brigit Wyss und Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger statteten der Jubilarin am Montag einen Besuch ab und überreichten ihr Geschenke. Von der Regierung des Kantons Solothurn erhielt sie das obligate Goldvreneli, über das sie sich sehr freute. Stadtpräsident Scheidegger hatte schon an ihrem Geburtstag einen Blumenstrauss überbracht und überreichte der Jubilarin ein Bild.

Der Weg führte vom Baselbiet ins Solothurnische und nach Grenchen

Die Jubilarin wurde am 19. Januar 1923 im Spital in Basel geboren. Damals wohnten die Eltern noch im nahen Kleinhüningen, also im Elsass. Bald zog die Familie nach Flüh bei Mariastein im Solothurnischen, wo die Jubilarin ihre Jugend verbrachte.

Nach der Heirat mit dem im Klosterdorf stationierten Kantonspolizisten Ernst Jeker begannen ihre Wanderjahre, mussten doch damals die Polizeiangehörigen ungefähr alle sieben Jahre ihren Arbeitsort wechseln.

Im Verlaufe ihres langen Lebens wohnte die junge Familie in Flüh, Matzendorf, wo ihre beiden Söhne geboren wurden, später in Trimbach und schliesslich ab 1963 in Grenchen, wo Elise Jeker unter anderem in der EPA im Verkauf arbeitete. Ihr Mann war Postenchef der Kantonspolizei in Grenchen.

Die Söhne machten ihren Weg

Die beiden Söhne machten beide Karriere: Franz Jeker studierte Medizin und Ruedi Jeker Ingenieur an der ETH Zürich. Ruedi Jeker war später von 1999 bis 2007 im Zürcher Regierungsrat.

1993 starb ihr Gatte Ernst mit 79 Jahren. Elise Jeker wohnt nun seit einigen Jahren im Pflegezentrum Sunnepark und fühlt sich sehr wohl, wie sie sagt. Am liebsten beschäftigt sie sich mit Malen. Während sie sich früher der Bauern-Malerei verschrieben hatte, kreiert sie derzeit bevorzugt «Mandalas», die sie dann an Bekannte und Mitbewohner verschenkt, und so vielen Menschen eine grosse Freude bereitet.

Auch Stadtpräsident François Scheidegger erhielt von der Jubilarin ein eigens für ihn angefertigtes Mandala, was ihn sehr freute.