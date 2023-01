Gutes für Büren Grosser Aufmarsch an Burgerchnorz-Verleihung in Büren an der Aare: Hans Kuster wurde geehrt Gegen hundert Personen nahmen am traditionellen Burgersilvester-Apéro im Rathaus Büren teil. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist jedes Jahr die Verleihung des Burgerchnorz.

Gemeinderat und scheidender Burgerratspräsident Tom Gribi (links) mit dem Burgerchnorz-Preisträger Hans Kuster. Silvia Stähli

Der Preis wurde dieses Jahr zum 19. Mal verliehen und ehrt Personen, Institutionen oder Vereine, die in irgendeiner Weise Gutes für Büren tun. «Den Preis verleihen wir dieses Jahr einem Mann, dessen Leidenschaft der Wald und das Holz ist», erklärte Burgerratspräsident und Gemeinderat Tom Gribi und überreichte die Auszeichnung dem 71-jährigen Hans Kuster.

Dieser engagiert sich seit Jahren für den Erhalt und die Pflege des Waldes rund um Büren und hat mit seinem «Borkenkäfer-Team» unlängst den bei Spaziergängern und Wanderern beliebten Sieben-Brunnen-Weg initiiert.

«Zum Erfolg gehört immer ein Team»

Kuster erklärte in seiner Dankesrede, dass ihm der Preis nicht allein zustehe, sondern vielen Helferinnen und Helfern in seinem Umfeld die Auszeichnung genauso zustehen würde. «Zum Erfolg gehört immer ein Team», erklärte er und zeigte auf, was in den letzten Jahren im Wald alles errichtet und instandgehalten wurde. So wurden dieses Jahr etwa alle Holzwegweiser erneuert und für die Spaziergänger neue Bänkli errichtet.

Personelle Wechsel gibt es 2023 im Burgerrat. Präsident Tom Gribi gab sein Amt als Präsident und Mitglied des Burgerrats ab. Mit ihm zurückgetreten ist ebenfalls Ueli Stotzer. Neu ins Gremium einziehen werden Andreas Stotzer sowie Thomas Kuster. Neuer Burgerratspräsident wird Stefan Schmalz. Der stimmige Anlass wurde musikalisch umrahmt von den «Fun Örgeler» unter der Leitung von Ruth Käser.