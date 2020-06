Grenchner Tanzgruppe qualifiziert sich fürs kantonale Finale

Lidija Barukcic und Madison Urso tanzen fürs Leben gern. Und sie haben Power, viel Power. Die beiden 16-jährigen Girls tanzen beide, seit sie 4 Jahre alt sind. Madison, die eine Lehre im Detailhandel begonnen hat und im Modehaus Metro in Biel arbeitet, war in verschiedenen Tanzschulen, wo sie Kurse in Ballett und Jazztanz besuchte, unter anderem nahm sie in Neuenburg Unterricht in Hip-Hop und Streetdance. Lidija war noch in der Schule und auf der Suche nach einer Lehrstelle, als das Grenchner Tagblatt die Mädchen im Lindenhaus besuchte. Ihr Traumberuf wäre Fachfrau Gesundheit, sagte sie damals, aber das Tanzen, das werde sie immer begleiten. Inzwischen hatte sie Glück und beginnt in Kürze mit einem Praktikum im Alterszentrum Baumgarten in Bettlach.

Beide, Lidija und Madison, hatten schon lange den Wunsch nach einer eigenen Tanzgruppe, wo sie ihre Choreos einstudieren und auf die Bühne bringen können. Und sie haben beide das Talent, andere mitzureissen. Im Lindenhaus schliesslich fanden sie die Örtlichkeit und die Möglichkeiten zu trainieren und ihre kleine «Company» zusammenzustellen. «Mir tut das jetzt schon weh, wenn die beiden einmal nicht mehr da sind, die haben so viel Energie und können andere dermassen motivieren», sagt auch Tamara Moser, die Leiterin des Lindenhauses. Die Idee tauchte auf, die Dance-­Company als Projekt beim Jugendprojektwettbewerb Solothurn einzureichen.