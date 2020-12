Grenchner Lernende brillieren mit genauestens regulierten Uhren

Die COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres) Auszeichnung ist der Ritterschlag für eine mechanische Armbanduhr. Das Zertifikat wird nach einer 15-tägigen Messung verliehen, während der die Ganggenauigkeit einer Uhr in verschiedenen Lagen und Temperaturen gemessen wird. Es gibt insgesamt sieben Kriterien. Bekanntestes Kriterium ist die mittlere tägliche Gangabweichung, welche 6 Sekunden plus oder 4 Sekunden minus nicht überschreiten darf.

Die Kunst der Réglage besteht darin, das Uhrwerk so einzustellen, dass die Werte trotz unterschiedlicher Lage des Werks gegenüber der Erdanziehung erreicht werden. «Selbst wenn eine Uhr täglich 6 Sekunden vorginge, würde dies immer noch bedeuten, dass sie bemerkenswert regelmässig geht. Auf das metrische System übertragen, würde die Abweichung nach einem Jahr bei 1000 m gerade einmal 7 cm betragen», schreibt die COSC auf ihrer Website.

Die Offizielle Schweizer Kontrollstelle für Chronometer mit Sitz in La Chaux-de-Fonds ist ein gemeinnütziger Verein, der 1973 von den Uhrmacherkantonen (Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn, Waadt) und dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH gegründet wurde. Jährlich werden in Labors in Biel, Le Locle und St. Imier rund 2 Millionen Uhren kontrolliert.

Letztes Jahr waren 97 Prozent der getesteten Uhren mechanischer Bauart. Zur Bewältigung des täglichen Pensums von 10–15000 Werken arbeitet die COSC mit Computern. Eine Spezialkamera erfasst pro Stunde bis zu 3600 Werke. Die Werte werden dann mit der cäsiumgesteuerten Radiozeit aus Braunschweig verglichen. (at.)