Grenchner Fest Die Nach-Corona-Edition des Grenchner Fests bietet viel Musik und kulinarische Köstlichkeiten in 20 Vereinsbeizli Erstmals wieder nach vier Jahren Zwangspause steigt am kommenden Wochenende das Grenchner Fest auf dem Märetplatz – dieses Mal ohne Motto.

Am Grenchner Fest 2018 bestritten The Jackys die Sonntagsmatinee. Oliver Menge

2018 fand das Grenchner Fest, das 2016 aus seinem jahrzehntelangen Winterschlaf erweckt wurde, grossen Zuspruch bei der Grenchner Bevölkerung – nicht zuletzt wegen des Mottos «50er-Jahre», das man ein weiteres Mal gewählt hatte. Das Fest war ein voller Erfolg und die Verantwortlichen rechneten damals fest damit, den Anlass nun regelmässig alle zwei Jahre durchführen zu können.

Doch 2020 musste man aus bekannten Gründen absagen, das Fest wurde um ein Jahr verschoben und dann auch 2021 wegen der Pandemie abgesagt. Das Organisationskomitee hat sich nun dazu entschieden, für dieses Jahr auf ein Motto zu verzichten.

Nun soll es an diesem Wochenende über die Bühne gehen, mit viel Musik und 20 Vereinsbeizli. Das Fest beginnt am Freitag, 26. August, ab 18.30 Uhr, am Samstag geht es bereits um 10 Uhr los und dauert bis um 01.30 Uhr.