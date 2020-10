Grenchner BDP zieht mit vier Kandidaten ins Rennen um Kantonsratswahlen

Die BDP Grenchen steigt zusammen mit der CVP ins Rennen um die Sitze im Kantonsrat. Mit diesem Schritt gehen die beiden Ortsparteien in die gleiche Richtung, wie das auch auf nationaler Ebene mit der neuen Bezeichnung «Die Mitte» geplant ist. «Der Zusammenschluss auf nationaler Ebene ist ein positives Zeichen und zugleich ein Aufbruch in eine neue Zukunft. Die Werte jedoch bleiben die gleichen», wird Fraktionschef Matthias Meier-Moreno in einer Medienmitteilung zitiert.

Mit Matthias Meier-Moreno (Gemeinderat), Roland Hartmann, Mark Mettler sowie der 18-jährigen Vanessa Mettler, versucht die CVP, den freiwerdenden Sitz von Kantonsrat Peter Brotschi zu verteidigen. Die Kandidatin und die Kandidaten wurden vergangenen Samstag vom CVP-Vorstand einstimmig nominiert. (mgt)