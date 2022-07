Grenchen Zwei Männer ziehen sich bei Arbeitsunfall Brandverletzungen zu – Rega-Helikopter im Einsatz Bei einem Arbeitsunfall in einem Mehrfamilienhaus in Grenchen haben sich am Mittwochmorgen zwei Männer Brandverletzungen zugezogen. Ein grösseres Aufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften, unter anderem ein Rettungshelikopter der Rega, stand im Einsatz.

Am Mittwochmorgen um etwa 9.45 Uhr hat sich in einem Mehrfamilienhaus an der Ruffinistrasse in Grenchen ein Arbeitsunfall ereignet. Die Kantonspolizei Solothurn schreibt in einer Mitteilung, dass gemäss den bisher vorliegenden Erkenntnissen es im Liftschacht, im Zusammenhang mit Demontage- und Reinigungsarbeiten, aus noch zu klärenden Gründen zu einer Verpuffung kam.

Dabei zogen sich zwei Arbeiter Verbrennungen zu. Einer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Der zweite Arbeiter wurde eher leicht verletzt und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Zwecks Klärung des Hergangs und der Ursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn standen der Rettungsdienst mit zwei Ambulanzen, eine Rega-Crew und die Suva im Einsatz. Weil die REGA auf der Bielstrasse landete, musste diese für den Durchgangsverkehr kurzfristig gesperrt werden. (mgt)