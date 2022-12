Grenchen «Stairway of Fame»: Ehrentreppe erhält mit Bruno Meier und Otto Sallaz zwei neue Geehrte Die Gemeinderatskommission hat auf Antrag der Kulturkommission die Schaffung von zwei weiteren Gedenksteinen für die Ehrentreppe zur Kenntnis genommen. Vor kurzem wurden Gedenksteine für Bruno Meier und Otto Sallaz gelegt.

Die Ehrentreppe an der Absyte. Oliver Menge

Mit je einem Pflasterstein mit eingraviertem Namen wurden verdiente Persönlichkeiten aus der Grenchner Geschichte bei der Ehrentreppe verewigt. «Es gibt nicht einen Walk of Fame, sondern eine Stairway of Fame», sagte Stadtbaumeister Aquil Briggen zum Projekt, das 2020 an der Absyte eröffnet wurde. Vor kurzem sind zwei Gedenksteine für Bruno Meier und Otto Sallaz neu dazugekommen.

Der 1945 geborene Bruno Meier wirkte als Freizeitgestalter und Sportlehrer im Sonderpädagogischen Zentrum Bachtelen. Von 1973 bis 1997 amtete er für die SP – die er später auch präsidierte – als Gemeinderat und während 20 Jahren als Kantonsrat. Bruno Meier setzte sich für die Belange der Jugend ein. Daraus entstanden Projekte wie das Lindenhaus, die Quartierspielplätze oder der Ferienpass.

Bruno Meier setzte sich für die Jugend ein. Felix Gerber

Der 1921 geborene Otto Sallaz war Pilot und Fluglehrer. Während Jahrzehnten präsidierte der Unternehmer die Grenchner Segel- und Motorfluggruppe und setzte sich als Motorflieger und international bekannter Akrobatikflieger für die Fliegerei ein. Für die FDP amtete er als Gemeinderat. Die Patenschaft mit der Urner Berggemeinde Unterschächen geht auf einen Vorstoss von Sallaz zurück. 1972 verunglückte Otto Sallaz bei einem Akrobatikflug tödlich.