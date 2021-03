Grenchen Sitzung des Gemeinderats kann online mitgehört werden Dienstag ab 17 Uhr tagt der Grenchner Gemeinderat im Parktheatersaal. Zuschauer sind nicht zugelassen, können aber den Sitzungsverlauf per Audiostream online mitverfolgen. Diskutiert wird unter anderem über die Corona Härtefall-Regelung und die Badi-Öffnungszeiten.

Der Grenchner Gemeinderat tagt wegen der Coronakrise im grossen Theatersaal des Parktheaters Hanspeter Bärtschi

Bei der Umsetzung des Corona-Regimes hat sich das Ratsbüro entschieden, diesmal eine Präsenzsitzung durchzuführen. Allerdings sind, wie in Bettlach, nur die Medien als Zuschauer zugelassen.

Die Öffentlichkeit ist aber der Sitzung nicht ganz ausgeschlossen, sondern kann die Verhandlungen am Dienstag ab 17 Uhr per Audiostream in Echtzeit mitverfolgen. Der Link zur Live-Audioübertagung befindet sich auf der Homepage der Stadt Grenchen.

Der Rat diskutiert unter anderem über die Badi-Öffnungszeiten, über finanzielle Unterstützung für akute Härtefälle in Gewerbe- und Gastronomiebetrieben, über die Massnahmen im Rahmen des Agglomerationsprogramms und über die Indiskretionen in der Exekutive.