Grenchner Geschäft Scherenschleifer, Holzschnitzer, Uhrmacher: Martin Kofmel ist ein begabter Allrounder Im 50. Jahr seiner Selbstständigkeit ist Martin Kofmel (79) noch voller Elan und Ideen. Ein Besuch in seinem Geschäft und Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse in Grenchen.

Multitalent Martin Kofmel in seinem Laden an der Bahnhofstrasse. Daniel Trummer

Eingeklemmt zwischen einem Wimpernverlängerer, der sein Werkzeug bereits eingepackt hat, und einem Barbershop, hat Martin Kofmel an der Bahnhofstrasse 35 sein Geschäft eingerichtet. Ein Wimpel vor dem Laden wirbt für günstigen Batteriewechsel bei Uhren und in einem Kasten vor dem Geschäft sammelt er reparaturbedürftiges Material.

In Deitingen ist Martin Kofmel auf die Welt gekommen. Nach der Schule hoffte sein Vater, seinen Sohn mit einem Zusatzstudium in der Ecole Saint-Paul in Porrentruy auch für die französischsprachige Schweiz flottzumachen. «Der Französisch-Unterricht in Pruntrut hat nichts gebracht», erinnert sich Kofmel schmunzelnd, seine Klassenkameraden sprachen alle Deutsch.

In der Grenchner ETA hat er eine Mechanikerausbildung absolviert, Wanderjahre angehängt, geheiratet und sich vor 50 Jahren in Gossliwil selbstständig gemacht.

Er gründete seine eigene mechanische Werkstatt und Décolletage und zog später nach Arch. Sieben Angestellte beschäftigte er, «fünf zu viel», wie er anmerkt. Für die eigene produktive Arbeit, die ihm Spass und Freude machte, sei ihm kaum noch Zeit geblieben. Er hat dann seinen Betrieb verkleinert.

Jetzt arbeitet er allein in seinem Geschäft. Ab und an vertritt ihn seine Frau, wenn er Besorgungen zu erledigen hat. Im Schaufenster steht ein grosses, geschliffenes Brett. In den scheinbar natürlichen Aussparungen ist ein Alpaufzug dargestellt. Kofmel hat Rohlinge der Trauffer Holzspielwaren AG in Hofstetten bei Brienz bearbeitet und in seine abstrakte Bergwelt integriert. Das Werk wirkt frisch und originell. Im Innern des Geschäfts sind Arbeiten in bekannter Schnitzkunst zu bestaunen.

Martin Kofmel an der Schleifmaschine. Daniel Trummer

Kofmel arbeitet aktuell an einer Wildsau, die er aus einem Holzstück hat entstehen lassen. Die Figur ist unschwer zu erkennen und gleicht der Fotovorlage vortrefflich. Es sind wohl nur noch wenige Details herauszuarbeiten. Er hat Kurse bei Paul und Mario Fuchs belegt, welche in der traditionellen Brienzer Holzschnitzkunst verwurzelt sind. Seine Begeisterung führte dazu, selbst mit Fachleuten in seinem Laden Holzschnitz-Kurse durchzuführen.

Martin Kofmel flickt auch Uhren. Einige Standuhren ticken im Laden, bis ihre Besitzer sie wieder abholen. Bekannt geworden ist Kofmel auch als Meister der Schleifkunst. Während 15 Jahren hat er mit einem ausgebauten Wagen bekannte Märkte in der ganzen Schweiz besucht und seine Dienste als Scheren- und Messerschleifer angeboten. «In der ganzen Schweiz natürlich nicht», bemerkt Kofmel verschmitzt, da er in Pruntrut kein Französisch gelernt hat.

Ehemalige Kunden aus Gstaad oder Adelboden, Köche, die ihn als Messerschleifer an den Jahrmärkten kennen gelernt haben, besuchen ihn noch heute und bringen ihre Messer zum Schärfen. Er wünscht sich, in Zukunft etwas kürzerzutreten, erzählt der bald 79-Jährige: «Grossartig wäre, schon am Freitag nach Bad Säckingen zu verreisen.» Er und seine Frau lieben die Kurstadt am Oberrhein. «Und die Jerry-Cotton-Romane am Kiosk dort kosten erheblich weniger als in der Schweiz», berichtet er lachend.