Der 1992 gegründete Verein Wohnheim Schmelzi erwarb 1994 die Liegenschaft Schmelzistrasse 21 in Grenchen (Grimm-Villa) und baute sie um. 1996 wurde das Wohnheim mit 16 Wohnplätzen in Betrieb genommen. 1997 wurde das Angebot Begleitetes Wohnen in externen Wohnungen aufgebaut. Es folgten weitere Ausbauten und Wohngemeinschaften in den folgenden Jahren, das Platzangebot im Wohnbereich wurde auf 65 Plätze ausgebaut und neue Tagesstrukturen geschaffen.

Im Jahr 2011 wurde der Verein aufgelöst und in eine neu gegründete Stiftung Schmelzi überführt. Weitere Wohn- und Tagesstrukturplätze in Grenchen, Zuchwil und Gänsbrunnen kamen dazu. Heute verfügt die Stiftung Schmelzi über 96 bewilligte Plätze im Bereich Wohnen und Tagesstruktur. Im Bereich der teilbetreuten Angebote verfügt die Schmelzi über rund 40 Plätze im Einzelwohnen. Zusätzlich bietet die Schmelzi Betreuung und Begleitung in der eigenen Wohnung an sowie Dienstleistungen im Bereich der Hauswirtschaft und Unterhaltsarbeiten.

Die Stiftung bezweckt die Aufnahme, Betreuung und Gesundheitsförderung von erwachsene Frauen und Männer ab 18 Jahren, die im Bereich der psychosozialen Eigenständigkeit Unterstützung benötigen. Die Aufenthaltsdauer der einzelnen Klienten richtet sich nach deren Gesundheitszustand, Stabilität und Entwicklung. Die Stiftung Schmelzi beschäftigt rund 121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (mgt)