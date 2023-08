Grenchen Neues Buch von Claudia Dahinden: Diesmal ermittelt die «Uhrmacherin» im Bachtelen Die Grenchner Autorin Claudia Dahinden siedelt ihren neuen Krimi zwischen dem Oberschichtsinternat und den Kriegsdrohungen im Jura an. Mitte Dezember kommt der zweite Band der Trilogie in die Buchläden.

Autorin und Bloggerin Claudia Dahinden im Büro ihrer Wohnung in Grenchen, wo sie ihre Bücher schreibt. Tom Ulrich

Die Grenchner Krimireihe der Autorin Claudia Dahinen geht in die zweite Runde. Diesmal steht das Bachtelen im Zentrum der «Uhrmacherin». Genau gesagt ist es die Vorgängerinstitution, das «Knabeninstitut» Breidenstein, in der die junge Heldin Sarah, die Lehrer der Buben aus gutem Hause und die Polizei sich die Klinke in die Hand geben.

Natürlich sorgen das eine oder andere Verbrechen für Spannung sowie eine Liebesgeschichte. Diesmal kommt zudem die Fasnacht zum Handkuss. Den Hintergrund des Geschehens in den 1870er-Jahren bilden die politischen Wirren des kirchlichen Kulturkampfes.

Das verrät Claudia Dahinden zum zweiten Band ihrer Trilogie «Die Uhrmacherin». Mitte Dezember, als rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft, kommt der historische Krimi in die Buchläden, eine Woche später findet im Sonderpädagogischen Zentrum Bachtelen die Vernissage statt.

Im Kopf der Autorin ist dieser Tage die ganze Trilogie präsent: der erste Band aufgrund der Erfahrungen mit dem Verkauf dieses Jahr, der zweite, da er zu Weihnachten erscheinen wird, und der dritte, dessen Geschichte in ihrem Arbeitszimmer im Westen von Grenchen gerade im Entstehen begriffen ist. Erscheinen wird der dritte und letzte Band in einem Jahr.

Auf den Spuren der Berner Obrigkeit im Jura

«Am liebsten hätten die Leute, denen der Krimi gefällt, die Fortsetzung schon nach einem halben Jahr», sagt Dahinden. Doch dazu würden weder der Verlag Hand bieten noch die Autorin, die gründlich recherchieren will, ehe sie anfängt zu schreiben.

«Die Uhrmacherei und ihre technischen Details haben mir einiges abverlangt», meint Claudia Dahinden. Tom Ulrich

Diesmal habe die Recherche auf drei Gleisen stattgefunden, im Bachtelen, im Uhrmacheratelier von Rebekka Meier und im Jura in Bonfol, wo nicht nur das Dorf, sondern auch dessen Lokalheiliger zu Ehren kommen. «Im Kulturkampf schickte der Kanton Bern ganze Bataillone ihrer Streitkräfte in den Jura. Denn die Geistlichen dort ärgerten mit ihrer romtreuen Haltung die Obrigkeit. Da waren die ‹gnädigen Herren› sehr beunruhigt», verrät Dahinden.

Die Uhrmacherei und deren technische Details hätten der Autorin einiges abverlangt. «Das war ein hartes Stück Arbeit und gelegentlich recht ermüdend. Zum Glück hat Rebekka Meier mir die Dinge gut und geduldig erklärt. Sie hat das räumliche Vorstellungsvermögen, das mir abgeht», sagt die Historikerin.

Bruno Meier als Breidensteinlehrer verewigt

Was das Bachtelen angeht, so prägte die Institution Dahindens Kindheit mit. Ihre Eltern, Bruno und Monika Meier, waren dort als Turnlehrer und Sekretärin beschäftigt. In späteren Jahren erlangte Dahindens Vater neben seiner Tätigkeit in der Gemeinde- und Kantonspolitik regional Bekanntheit als Theaterschauspieler. Dahinden sagt:

«Ich wollte den zweiten Band der ‹Uhrmacherin› ohnehin meinem Vater widmen.»

Mitten in der Entstehung der Geschichte starb Bruno Meier im Frühling 2020. «So habe ich beiden Eltern den Band eins gewidmet und ihm im Charakter eines Breidensteinlehrers ein kleines Denkmal gesetzt», fährt sie fort.

Zurzeit schreibt sie am Dritten Band der Trilogie «Die Uhrmacherin». Tom Ulrich

Die Autorin ist überzeugt, dass sich die sorgfältige Vorbereitung gerade bei Krimis auszahlt. «Ein christkatholischer Theologe hat mich bei der Beschreibung der Messe auf einen Anachronismus hingewiesen», sagt Dahinden. «Es ist schön, dass gewisse Leute den Band eins so genau gelesen haben.» Sie habe dazu viele Echos bekommen. Besonders Auslandgrenchner hätten sich von weither vernehmen lassen, sogar aus Australien.

Zwei Wochen auf Platz 1 in der Schweiz

Der erste Band erscheint inzwischen in dritter Auflage. Hanspeter Bärtschi

Claudia Dahinden ist sehr zufrieden mit dem Erfolg des ersten «Uhrmacherin»-Bandes, der mittlerweile in der dritten Auflage vorliegt. Das Buch ist Anfang Jahr im Schweizer Buchhandel in der Taschenbuchkategorie sogar zwei Wochen auf dem ersten Platz gewesen und danach 15 Wochen in der Rangliste. Nun hofft sie, dass das Breidenstein-Abenteuer ihrer Heldin Sarah an den Erfolg anknüpfen kann.

Sie sei zu einigen Lesungen in der Deutschschweiz eingeladen worden, etwa in Selzach. Auch im Kanton Luzern, woher die Romanheldin stammt, sei der Krimi auf Interesse gestossen.

Verlag hatte sich vom Absatz in Deutschland mehr erhofft

Weniger euphorisch sei der Verlag, Penguin Deutschland, angesichts der Absatzzahlen. Das Marketing habe sich vom Verkauf in Deutschland mehr erhofft, sagt Dahinden. Doch die Pandemie habe den Trend im Buchmarkt verstärkt, dass das Publikum sich an die grossen Namen der bekannten Bestsellerautoren halte «und in Deutschland ist mein Name natürlich noch kaum jemandem bekannt».

Davon lässt sich Claudia Dahinden, die auch Kolumnistin dieser Zeitung ist, nicht verdriessen. Sie findet, sie habe mit dem Verkaufsstart des zweiten Bandes eine neue Chance, auch das deutsche Publikum für die Themen «Kulturkampf» und «Schweizer Uhrmacherei» zu begeistern.

«Die Uhrmacherin. Im Sturm der Zeit» ist ab dem 14. Dezember im Buchhandel und als E-Book erhältlich.