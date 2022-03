Etappenort Grenchen Näher kann man das grosse Sportevent kaum erleben: Das Tour-de-Suisse-Organisationskomitee sucht Unterstützung Grenchen wird im Sommer zwei Tage lang zum Veloparadies. 100 Paar Hände fehlen aber noch.

Bald schon flitzt sie durch die Stadt: die Rad-Weltelite. Archiv/Manfred Hofer

Kameras, Schaulustige und vorbeiflitzende Sportler: Diesen Sommer ist in Grenchen viel los. Denn in weniger als 90 Tagen treffen die Radfahrer der Tour de Suisse in der Stadt ein.

Dass Grenchen nach 1974 zum zweiten Mal Etappenort der nationalen Radtour wird, erfreut die Sportbegeisterten – heisst aber auch Aufwand. Jetzt sucht das elfköpfige Organisationskomitee Frauen und Männer, die mit anpacken.

Benötigt werden an den beiden Tagen laut Joseph Weibel, Kommunikationsverantwortlicher, ungefähr 100 Personen. Die Freiwilligen müssen mindestens 16 Jahre alt und vor allem standfest sein, meint er. Denn sie müssten, je nach Tätigkeit, bis zu vier, fünf Stunden auf den Beinen sein. Mögliche Einsätze sind zum Beispiel die Mithilfe beim Auf- und Abbau des Medienzentrums oder dessen Betrieb, die Festwirtschaft oder der Servicebereich der VIP-Zone.

Vor der Ankunft werden Aktivitäten angeboten

Der Einsatz ist ehrenamtlich. Die Freiwilligen erhalten ein T-Shirt sowie Verpflegung und: «Sie sind mitten im Geschehen. Zuvorderst an diesem grossen Anlass», sagt Weibel. Anmelden können sich Interessierte direkt auf der Website.

Die Rennfahrer werden am späteren Nachmittag in Grenchen erwartet. Danach geht alles «blitzartig», wie Weibel sagt. Deshalb sei dem Organisationskomitee wichtig, zuvor Aktivitäten anzubieten. Weibel drückt bereits jetzt die Daumen und hofft auf gutes Wetter.

Ob die Sonne strahlt oder nicht, für Weibel ist klar:

«Die Stadt ist so präsent wie schon lange nicht mehr. Das kann gewaltige Nachwirkungen haben.»

Grenchen werde als Sportstadt gezeigt.