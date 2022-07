Grenchen Geplante Überbauung Girardstrasse Ost: Bis am 28. Juli liegt der Gestaltungsplan auf Auf dem Grundstück vis-à-vis der Raiffeisenbank soll eine grosse Überbauung mit 72 Wohnungen realisiert werden. Der Investor, die Belano Group AG, ist spezialisiert auf «selbstständiges Wohnen im Alter».

Situationsplan der drei Baukörper an der Girardstrasse (Norden ist links). Baudirektion Grenchen

An der Kreuzung Solothurnstrasse–Girardstrasse soll eine grosse Überbauung realisiert werden, drei Gebäude, die im Unter- und Erdgeschoss verbunden sind. Der höchste Bau, unmittelbar an der Solothurnstrasse, wird mit sieben Stockwerken der höchste und gleich hoch wie das Gebäude, in dem sich die Raiffeisen-Bank befindet. Architekt ist der Grenchner Reto Mosimann von «ssm Architekten».

Das Bauprojekt heisst «Belano Zuhause» und umfasst 72 Generationenwohnungen in drei Gebäuden, wie Uzdemir Ugur von der Immobilienfirma Belano Grenchen AG ausführte, die das Projekt zusammen mit der Totalunternehmerin Motivo AG realisiert, wie diese Zeitung bereits Anfang Jahr berichtete.

Geplant sind Mietwohnungen in der Grösse von 1,5 bis 4,5 Zimmern, wobei eher weniger grosse Wohnungen gebaut werden. Man legt den Schwerpunkt auf kleinere Wohnungen. Denn das Zielpublikum sind grundsätzlich Mieterinnen und Mieter jeglichen Alters, das Hauptaugenmerk liegt allerdings bei der älteren Generation.

Blick von Norden in die Girardstrasse. ssm

Die Grundrisse der Wohnungen sind barrierefrei gestaltet. Es gibt einen Concierge-Schalter, einen Fitnessraum, eine Cafeteria, weitere Gemeinschaftsräume und die Möglichkeit, diverse Dienstleistungen – Reinigung, Mahlzeitendienst oder Spitex – zu bestellen. Für eine medizinische Notfallbetreuung rund um die Uhr arbeitet man mit dem Konzept des Solothurner Anbieters Bonacasa zusammen.

Nachdem der Gemeinderat Anfang Juli an seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien den Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften genehmigt hat, werden die Pläne und Dokumente nun bis am 28. Juli öffentlich aufgelegt. Sie sind auch auf der Website der Stadt Grenchen unter der Rubrik «Neuigkeiten» zu finden.