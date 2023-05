Grenchen Gemeinderat bestätigt Verwaltungsrat der SWG in geheimer Wahl Der Verwaltungsrat der SWG wird seit der Reorganisation jährlich wiedergewählt. Die Wahl hat der Gemeinderat Grenchen an seiner Sitzung vom Dienstag vorgenommen. Alle Mitglieder wurden bestätigt.

SWG Gebäude Grenchen. Bild: Andreas Toggweiler

Die Wahl erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Mittwoch gab die Stadtkanzlei die Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder bekannt. «Der Gemeinderat spricht dem bewährten Verwaltungsrat sein Vertrauen aus, dass er sich in dieser Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit den laufenden Herausforderungen stellt und die SWG vorantreibt», heisst es in der Mitteilung.

Folgende Personen wurden in der nachstehenden Funktion für die Amtsperiode 2023/2024 (endend 31. Mai 2024) wiedergewählt:

SWG Präsident Philipp Schnidrig. Hanspeter Bärtschi

Schnidrig Philipp C., Unternehmer, Greifensee, als Präsident

Bertini Silvio, CFO, Bettlach, als Vizepräsident

von Büren Ivo, Unternehmer, Grenchen, als Mitglied (zweiter Stadtvertreter)

Gasser Reto, Jurist, Grenchen, als Mitglied

Strässle Felix, ehem. Direktor Regio Energie Solothurn, Solothurn, als Mitglied

Müller Yvonne, Human Resource Beraterin, Lohn-Ammannsegg, als Mitglied

Komplettiert wird das 7-er Gremium durch den Grenchner Stadtpräsidenten François Scheidegger, der dem Verwaltungsrat von Amtes wegen angehört. (mgt)