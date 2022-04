Grenchen Erster Auftritt nach langer Coronapause im Parktheater Das Frühlingskonzert des Grenchner Chors Canta Gaudio bestach mit seiner Leichtigkeit. Die Coronazeit ging aber nicht spurlos am Chor vorbei.

Konzert von Canta Gaudio. Der Dirigent am Piano Jürg M. Rickli. Bild: José R. Martinez

«Wie Phönix aus der Asche» ist Canta Gaudio auferstanden, und gab am vergangenen Samstag im Parktheater ein vielbejubeltes Konzert. Zwar kann, wie in der zitierten Redewendung, der Neuanfang nicht auf eine Niederlage, wie in der griechischen Mythologie, zurückgeführt werden. Der Männerchor musste jedoch wegen der Pandemie lange darben.

«Es war ausserordentlich schwierig», berichtet der Dirigent der Formation, Jürg M. Rickli. Er spricht vom Gesangsverbot während der Pandemie, von fehlender Kontinuität, Motivation und Freude. Am Konzert sangen noch gerade 24 Männer mit. «Manche haben eine Auszeit genommen, und einige Kameraden traten aus der Chorformation aus», bedauert Beat Gilomen als Präsident.

Konzert von Canta Gaudio. Der Dirigent am Piano Jürg M. Rickli. Bild: José R. Martinez

«Keine Auftritte bedeuten auch keine Einnahmen», spricht Gilomen die finanzielle Situation des Vereins an. Er betont auch, dass das Publikum den Kontakt mit dem Chor verliert, dass Kameradschaften litten, und spricht von Ängsten, welche die Sänger zusätzlich verunsicherten. Natürlich fehlte auch jegliche Planungssicherheit.

Seit rund drei Monaten darf im Chor wieder geübt werden. Motivation und Freude sind zurück. Dies war am Konzert zu hören und zu sehen. Der Dirigent gestaltete mit seinen Sängern einen genussreichen Abend und spielte als begleitender Pianist mit viel Kreativität und Spritzigkeit. Mit dem Titel «Schlager und Ohrwürmer» war das Frühlingskonzert überschrieben.

Auf der Bühne wurde auch getanzt

Vom griechischen Wein wurde gesungen, «Sierra Madre» erklang, und die Melodie des Schlagers «Capri Fischer» entführte die Zuhörer an sonnige Küsten. Während im Freien Schneeflocken fielen, präsentierte sich der Chor in Frühlingsfarben.

Die Kleinformation von Canta Gaudio trat mit zwei gelungenen Liedern in Erscheinung. Besonders im «Tango D’Amor» von Vicky Leandros bereicherte Chormitglied und Klarinettist Adrian Meury mit einfühlsamem Spiel. Gekonnt führte Sandra Sieber durchs Programm.

Zweimal durften Auftritte des Tilt Dance Studios aus Biel bestaunt werden. Kinder und Jugendliche gestalteten tanzend und mit Witz Geschichten, welche beim Publikum auf grosse Begeisterung stiessen. Mit modernem Tanzballett haben die jungen Tänzer und Tänzerinnen, unter der Leitung von Julia Aebi, an Wettbewerben schon beachtliche Preise gewonnen. Der vergnügliche Konzertabend wird nachklingen. Das nächste Projekt mit grossen Melodien aus Pop, Rock und Klassik wird nächstes Ziel von Canta Gaudio sein. Der Phönix lebt!