Grenchen Die Trampoliner des Turnvereins Grenchen starten erfolgreich in die neue Saison Am 38. Grenchner Cup im Velodrome holte sich das Grenchner Team mit 17 Teilnehmenden stolze 9 Podestplätze.

Die Medaillengewinner von links: Mika Keller, Ramona Schaad, Sarah Hunziker, Andri Steiner, Jamie De Pellegrin, Marius Flury, Luc Waldner, Dario Käser – es fehlt Elishua Mösch. zvg

Am 5. März begann mit dem durch die Trampolinabteilung des TV Grenchen organisierten 38. Grenchner Cup im Velodrome die neue Wettkampfsaison. Es war der erste von vier Qualifikationswettkämpfen für die Schweizermeisterschaften von Ende Mai und auch seit langem die ersten Wettkämpfe ohne Einschränkungen durch Corona-Massnahmen.

Über 210 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz nutzten diese erste Startmöglichkeit und zeigten bereits gute Leistungen. Das Team des TV Grenchen war mit 17 Teilnehmenden am Start und holten sich gleich 9 Podest- und vier weitere Finalplätze.

In der Kategorie Open traten Luc Waldner und Noa Wyss an. Waldner konnte aufgrund von anhaltenden Problemen in den Beinen nicht sein volles Programm zeigen und vereinfachte daher seine Übung. Er zeigte diese zwei Mal sicher und holte sich damit die Bronzemedaille. Wyss musste sich durch Fehler am Schluss der Übungen mit Rang vier begnügen.

In der Kategorie U15 Elite holte sich Jamie De Pellegrin die Silbermedaille. Mika Keller überzeugte in der Kategorie U13 Elite und holte sich die einzige Grenchner Goldmedaille. Als Dritter konnte Dario Käser ebenfalls einen Podestplatz erturnen.

In den nationalen Kategorien ging das Medaillensammeln weiter. Im National A der Damen reihten sich die Grenchnerinnen auf den Rängen zwei bis fünf ein. Silber ging an die nach einer Pause neu zum TV Grenchner gewechselte Sarah Hunziker. Dahinter holte sich Ramona Schaad Bronce. Auf den Rängen vier und fünf folgten Cynthia Huber und Tabea Grossenbacher, welche ebenfalls nach einer längeren Wettkampfpause zurückkehrte. Bei den Herren überzeugte Andri Steiner mit Bronze.

Im U15 National holte sich Marius Flury bei den Jungs seine erste Medaille als Dritter. Bei den Mädchen wurden Giulia Fleury und Simon Bläuer vierte und fünfte. Im U13 National führte Elishua Mösch nach dem Vorkampf. Im Final erreichte sie die Silbermedaille. Bei den Mädchen wurde Elisa Meletta 16. Erstmals im U11 trat Leonie Boner an. Sie wurde 29. Sara Loncar beendete den Wettkampf im National C als achte.

Cheftrainer und OK-Präsident Andy Vogt zeigte sich denn auch mit den Leistungen sowie auch der Organisation des Wettkampfes sehr zufrieden.