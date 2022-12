Grenchen Die Parkplätze auf dem Grenchenberg werden bei Grossandrang vielleicht kostenpflichtig Am 1. Januar übernimmt die Kantonspolizei die Verantwortung für den Verkehr auf der Bergstrasse. Für das Parkplatzmanagement, das je nach Andrang kostenpflichtig ist, ist ein Sicherheitsdienst vorgesehen.

Bei Grossandrang wird es auf dem Grenchenberg eng. Oliver Menge

Per Ende Jahr wird die Stadtpolizei Grenchen bekanntlich aufgelöst. Die Kantonspolizei übernimmt ab 2023 die polizeilichen Aufgaben und Pflichten in der Stadt Grenchen. Das hat auch Einfluss auf die bisherige Organisation des privaten und öffentlichen Verkehrs an der Grenchenbergstrasse. Und ebenso auf die Organisation der Parkraumnutzung bei den Bergbetrieben Stierenberg, Untergrenchenberg und Obergrenchenberg.

Auch gibt es noch die Parkplätze Wäsmeli und Fuchsboden. Laut einer Mitteilung der Bürgergemeinde Grenchen wird neu unterschieden zwischen fahrendem und ruhendem Verkehr.

Für die neuen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gab respektive gibt es einiges zu koordinieren, und zwar zwischen verschiedenen Behörden und Stakeholdern: der Kantonspolizei, dem neugeschaffenen Polizeiinspektorat Grenchen, dem Busbetrieb Grenchen und Umgebung (BGU) und der Bürgergemeinde Grenchen als Eigentümerin der Grenchenbergstrasse. Und natürlich den Interessen der Bergbetriebe (Bauern und Restaurants), die ebenfalls von der Bürgergemeinde verpachtet werden.

Die bisher durch die Stadtpolizei erfolgte Aufsicht und Kontrolle des fahrenden Verkehrs an der Grenchenbergstrasse wird neu von der Kantonspolizei wahrgenommen. Die Parkraumaufsicht hingegen müsse neu geregelt werden, da die Kantonspolizei diese bis anhin durch die Stadtpolizei erfolgte Dienstleistung nicht mehr erbringen wird, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Prüfung einer kostenpflichtigen Lösung

Für die Parkraumaufsicht an stark frequentierten Tagen – meistens am Sonntag und das an zirka zwei bis drei Wochenenden je im Herbst und im Winter – sowie zur Sicherstellung eines reibungslosen BGU-Bergkurses prüfe die Bürgergemeinde Grenchen den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes. Dieser würde künftig vor allem die Parkplatzzuweisung übernehmen.

Denn an gewissen Wintertagen werden die Parkplätze knapp. Und je nach Schnee gibt es auf der Strasse Einbahnverkehr unter Einsatz der Lichtsignalanlage. «Die Zuweisung der vorhandenen Parkplätze als Dienstleistung wird kostenpflichtig erfolgen», heisst es weiter.

An besagten Wochenenden mit hohem Verkehrsaufkommen und bei voller Belegung der Parkplätze kann die Grenchenbergstrasse zudem wie bis anhin gesperrt werden; dies erfolge in Absprache mit allen Beteiligten. (rrg)