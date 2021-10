Grenchen Die Kraft der eigenen Gedanken nutzen, um positive Gefühle hervorzurufen Der Ferienpass Grenchen bot einen Kurs an, der sich vom «normalen» Angebot unterscheidet.

«Die Kraft Deiner Gedanken sind grenzenlos – lerne sie zu nutzen», so der Titel des Kurses, der im Ferienpass Grenchen angeboten wurde. Geht es etwa darum, alleine durch mentale Kraft etwas schweben zu lassen? Selber im Yogasitz vom Boden abzuheben? Wie Uri Geller Gabeln und Löffel zu verbiegen?

In der Kursbeschreibung wurde schon klar, dass hier keine Zauberkünstler oder Mental-Magier ausgebildet werden: «Es gibt keinen grösseren Sturm als den, den Kinder im Kopf haben. Ihr Geist ruht nie, auch nicht, wenn sie schlafen. Vielleicht geht es dir ebenso?»

Nicole Blum, die Kursleiterin, ist Expertin in Mental Coaching und kennt sich aus in Meditation und autogenem Training, das sie bereits letztes Jahr im Grenchner Ferienpass in einem Kurs anbot. Die ausgebildete Pflegefachfrau, ehemalige Marathonläuferin und Mutter von Zwillingen (10-jährig) betreibt seit Anfang Jahr ihre eigene «Praxis für stressfreie Mütter» in Riedholz. Den Kurs, den sie jetzt im Grenchner Ferienpass erstmals durchführte, hat sie im Solothurner Ferienpass bereits mehrmals angeboten.

Gedanken sind sogar schneller als das Licht

Der Kurs war leider nicht besonders gut besucht. Von den insgesamt 24 freien Plätzen waren nur 12 gebucht worden. Ein Kind wurde kurzfristig abgemeldet, fünf Kinder blieben unentschuldigt fern. Blieben sieben Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, die teilnahmen. Nicole Blum ging das doch eher schwierige Thema umsichtig an. Zuerst versuchte sie, den Kindern darzulegen, was Gedanken überhaupt sind. Dass man sie auch nicht einfach so abschalten kann, weil es ständig irgendwie «denkt da oben».

In einer kleinen Übung mussten die Kinder versuchen, einmal nichts zu denken, am besten mit geschlossenen Augen. Wenn man aber so in die Runde blickte, sah man bei manchen Kindern, dass ihnen das alles andere als leicht fiel. Anhand von Beispielen erklärte sie die Beziehung zwischen Gedanken und Körper, Automatismen, die erlernt werden und über die man nicht mehr bewusst nachdenken muss, wie zum Beispiel beim Radfahren. Jedes mit den fünf Sinnen wahrgenommene Erlebnis werde im Unterbewusstsein in Form eines Bilds, eines Gefühls, einer körperlichen Reaktion abgespeichert.

Aber es gebe auch Gedanken, die sich festsetzten und im Kopf herumschwirren, die schlechte Gefühle auslösen. Glaubenssätze nannte die Kursleiterin diese Gedanken. Die Kinder erhielten ein Blatt mit solchen negativen Glaubenssätzen: «Ich bin ... nicht gut genug, nicht liebenswert, unwichtig, ein schlechter, verkehrter Mensch, zu dumm, zu klein, zu gross, zu dick, zu dünn, zu schwach, ich habe immer grosse Angst, bin immer selber schuld, das wird sowieso nicht funktionieren.»

Darunter waren körperliche Anzeichen aufgeführt, wie Kopf-, Bauch und Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Angstgefühle, Erschöpfung, Nervosität, Reizbarkeit, Aggressionen, Hoffnungslosigkeit, Übelkeit, Verstopfung, Durchfall, Appetitmangel, Herzklopfen Schweissausbrüche. und andere. Die Kinder machten bei allen Punkten, die ihnen selber schon begegneten, einen Strich. Kein Feld blieb leer. «Die negativen Eigenwahrnehmungen und schlechten Gefühle haben in den letzten Jahren bei Kindern massiv zugenommen», sagte Nicole Blum dazu gegenüber dieser Zeitung.

«Das ist eine Auswirkung der Leistungsgesellschaft, die immer mehr verlangt von den Kindern.»

Negative Gefühle muss man zulassen und einordnen

Diese schlechten Gefühle zu unterdrücken, sei aber der falsche Weg, sagte sie zu den Kindern. Denn diese Glaubenssätze, diese negativen Gedanken, das seien nicht sie selber, es seien bloss Gedanken, die man zulassen müsse. «Erwachsene machen oft den Fehler, ihre Wut zu unterdrücken, immer wieder, und plötzlich bricht sie dann aus ihnen heraus. Wenn ihr Angst habt, dann lasst diese Angst zu und begrüsst sie als Freundin, dann wird sie von selber gehen.»

Wenn der Tag schon mit schlechten Gedanken beginne, komme es nicht gut, wenn man diese Gedanken nicht zulasse und annehme. Dann gehe es nämlich wieder und man sei grundsätzlich positiv gestimmt. «Und positive Energie zieht nur Gutes an.» Positive Gedanken beeinflussten auch die Reaktion des Körpers. Dabei sei hilfreich, sich auf etwas zu fokussieren. «Ich schaue ins Licht einer Kerze oder ins Feuer und merke, wie die Energie sich konzentriert und ich zur Ruhe komme.»



Das Krafttier am eigenen schönen Ort

Nach einigen Übungen mit den Kindern, in denen sie Geräusche identifizierten, Berührungen weitergaben oder ihren Geruchssinn testeten, ging es daran, eine Methode zu finden, die guten, positiven Gedanken irgendwo festzumachen, damit man sie jederzeit wieder holen kann. Die Kinder legten sich dazu für eine Meditationsübung auf Matten und liessen sich von Nicole Blum leiten, um in der Fantasie, im Geiste, ihren eigenen schönen Ort zu schaffen und zu besuchen.

Dort begegnete jedem einzelnen ein individuelles Tier. Ein liebenswertes, gutes und wohlwollendes Tier, das die Kinder auf seinem Rücken reiten lässt und alle Fragen beantworten kann. «Diesen Ort könnt ihr immer wieder besuchen, zu Hause, wann immer ihr es braucht. Und dann sucht euer Krafttier, das für euch da ist.» Dieses Tier konnten die Kids danach auf einem Blatt skizzieren und Nicole Blum gab einigen Kindern auch Auskunft darüber, welche Bedeutung ihr Tier hat.

Nach etwas mehr als zwei Stunden war der Kurs vorbei. Zwei Stunden, die wie im Fluge vorbeigingen.