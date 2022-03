Grenchen Der Pumptrack macht für zwei Wochen Station auf dem Marktplatz Die Sportfachstelle des Kantons stellt Grenchen die Anlage für BMX-Bikes und Skateboards zur Verfügung.

Der Pumptrack stand in rekordverdächtiger Zeit. Hans Peter Schläfli

Radfahren ist die beliebteste sportliche Tätigkeit in der Schweiz – und das gilt erst recht für Grenchen, wo es bekanntlich bereits ein Velodrome mit internationaler Ausstrahlung und einen grossen BMX-Park hat. Derzeit gibt es auf dem Marktplatz für Kinder eine weitere Möglichkeit, sich mit ihren Zweirädern auszutoben. Der mobile Pumptrack der Solothurner Sportfachstelle macht hier für zwei Wochen einen Zwischenhalt auf seiner Reise durch den Kanton.

«Normalerweise brauchen wir zwischen 90 Minuten und drei Stunden für den Aufbau», verriet Roland Fischer, der in Oekingen eine Firma für Reisen und Transporte besitzt und jeweils im Auftrag der kantonalen Sportfachstelle für den Transfer des Pumptracks von Gemeinde zu Gemeinde verantwortlich ist. «Es kommt immer darauf an, was ich für Gehilfen zur Verfügung gestellt bekomme.» Mit 65 Minuten war somit der Grenchner Werkhof rekordverdächtig schnell fertig.

Nur mit einem Helm auf dem Kopf

Nun müssen eigentlich nur noch die Kinder merken, dass es hier einen Pumptrack gibt. «Das wird sich in der Schule schnell herumsprechen», ist Mike Brotschi überzeugt, der auf der Stadtverwaltung für Projekte im Bereich Standortförderung, Kultur, Sport und Freizeit zuständig ist.

«Wir sind bestrebt, unser Zentrum zu beleben und holen deshalb alle möglichen Aktivitäten auf den Marktplatz», beschreibt Brotschi die Idee. «Wir waren lange auf der Warteliste und ich freue mich, dass es jetzt soweit ist.» Nun sei er gespannt, wie viele Kinder am ersten schulfreien Nachmittag kommen werden.

Montage der Pumptrack-Anlage. Hans Peter Schläfli

Um die Geschicklichkeit oder das Gleichgewicht auf dem Fahrrad speziell zu trainieren, bietet die Kantonale Sportfachstelle seit Frühling 2016 diesen mobilen Pumptrack an. Die Anlage kann mit Bikes, BMX, Scooter, Skateboards und Inline-Skates befahren werden, wobei das Tragen eines Helmes in jedem Fall obligatorisch ist. Wie es für die meisten Freizeitaktivitäten in Grenchen gilt, darf auch der Pumptrack bis maximal um 22 Uhr genutzt werden.