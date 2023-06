Graffiti-Festival Grenchner Mauern warten auf Farbe: Am 8. Juli kommt sie Am 8. Juli wird in Grenchen die 2. Ausgabe des «G-Town Graffiti Festival» durchgeführt. Das Publikum kann beim Sprayen zuschauen.

Plakat des Graffiti-Festivals. zvg

Das G-Town Graffiti Festival vom 8. Juli 2023 bietet regionalen und nationalen Graffitiartisten jährlich die Möglichkeit, ihre Kreativität an einer ausgewählten Wand auszudrücken und einem breiten Publikum zu präsentieren. Der Veranstalter gibt eine Thematik vor und ist verantwortlich für die professionelle Vorbereitung und Grundierung der Wand.

«Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der Unter- und Überwasserwelt oder in Graffitisprache ausgedrückt ‹Well Well Well›», heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter. Verantwortlich für den Anlass ist der Verein «Aus Liebe zu meiner Stadt» in Zusammenarbeit mit der Stadt Grenchen.

Als Bindeglied zwischen der Graffitiszene und der Stadt amtet Kantons- und Gemeinderat Matthias Meier-Moreno. Als künstlerische Leiter ist der Bieler Graffitiartist «Renb1» (Rafael Wingeyer) tätig, welcher vor Ort für die Umsetzung verantwortlich ist.

Für die diesjährige Ausgabe, welche am Sa. 8. Juli 2023 (10 - 22 Uhr) an der Schmelzistrasse in Grenchen über die Wand geht, wurden 14 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, welche eine 96m lange Wand auf einer Fläche von ca. 170m2 gestalten können. Der letzten Platz wird via «Wildcard», mittels schweizweitem Wettbewerb und finalem Juryentscheid, vergeben.

Als offizielle Partner des G-Town Graffiti Festival konnte nebst der Stadt Grenchen die Firma Breitling gewonnen werden , welche den Anlass mit einem namhaften Betrag unterstützen, sowie weitere Sponsoren.

Ziel des Graffiti Festivals ist es, «graue Orte aufzuwerten, einen Mehrwert für die Stadt zu schaffen, dem Stadtbild ein urbanes und modernes Antlitz zu verleihen. Zukünftig sollen Besucher die Stadt mit Hilfe einer Graffiti-Tour oder -Stadtkarte erkunden können. (mgt)