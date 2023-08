Goldmedaille Rolf Caviezel heimst Goldmedaille für sein neustes Buch ein Der Grenchner Molekularkoch Rolf Caviezel ist auch ein erfolgreicher Buchautor. Sein neuestes Werk wurde jetzt ausgezeichnet und ist für einen Welt-Kochbuch-Award nominiert.

Exklusiv für Abonnenten

Molekularkoch Rolf Caviezel in seinem Foodlab in Grenchen präsentiert das nun mit einer Goldmedaille ausgezeichnete Buch. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Zuhause» im Food Lab an der Schützengasse kocht Celia Caviezel Mittagessen für die Kundschaft, während Rolf Caviezel seit Corona auswärts im Verpflegungsbereich arbeitet, aber weiterhin kulinarische Forschungen, Seminare, Dinners und Projekte betreibt. Und die dazugehörenden Bücher schreibt.

Sein neuestes Werk, «Movefood – die feine Art zu essen – trotz Schluckbeschwerden» (Co-Autor Fritz Treiber) wurde nun in Deutschland im Hinblick auf die Frankfurter Buchmesse (18.- 22. Oktober) mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Jeweils zur Frankfurter Buchmesse werden die literarischen Wettbewerbe der gastronomischen Akademien Deutschland durchgeführt. Dabei wurden 68 Bücher von 44 deutschsprachigen Verlagen aus Europa ausgezeichnet, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Es erhielten 12 Bücher in der jeweilige Kategorie die Goldmedaille.

In der Kategorie Fachbuch/Lehrbuch geht die Goldmedaille in die Schweiz zum Grenchner Molekularkoch Rolf Caviezel. «In der Branche gehört der Wettbewerb zu den wichtigsten», freut sich Caviezel über den Erfolg.

Palliative Küche: Essen in Duft-Form

Rolf Caviezel und sein Team haben mit dem Buch Movefood eine neue Art der Verpflegung ins Leben gerufen für Menschen mit Schluckbeschwerden. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter und stellen «Essen» in Duft-Form als Parfüm für Menschen mit PEG-Sonde (künstliche Ernährung mit Magensonde) her.

Das neuste Buch ist im Buchhandel oder direkt beim Autor im Foodlab Grenchen erhältlich. Bild: zvg

Das Buch zeigt, wie Lebensmittel in verschiedenen Texturen zubereitet werden. «Denn Essen muss Spass machen, auch als palliative Küche», betont Caviezel. Bildlich wurde das Buch von André Scheidegger aus Solothurn gestaltet. Wissenschaftlich wurde das Buch vom Co-Autor Fritz Treiber von der Karl Franzen-Universität Graz begleitet.

«Dass das Buch bahnbrechend sein kann, hat auch die Jury des World Cookbook Award gemerkt und hat das Buch nominiert», freut sich Caviezel. Am 3. Dezember wird sich in Riad zeigen, ob ein weiterer Preis folgt. Doch zunächst folgt nun die Preisübergabe am 19. Oktober in Frankfurt.

Seit 20 Jahren mit molekularer Küche befasst

Rolf Caviezel wurde 1973 in St. Gallen geboren. Nach seiner Kochlehre im Gastrocenter St. Gallen arbeitete er unter anderem im Grand Hotel Dolder in Zürich, im Quellenhof Bad Ragaz und im Suvretta House in St. Moritz. Er schloss die Hotelfachschule Belvoirpark in Zürich ab und liess sich zum Gastronomie-Koch «Spital & Heim» ausbilden. Auf der Suche nach der Weiterentwicklung der klassischen Küche liess er sich von den Molekularpionieren Ferran Adrià und Heston Blumenthal inspirieren.

Caviezel befasst sich schon seit 20 Jahren mit der molekularen Küche und gehört mit seinem Foodlab in Grenchen und seiner Firma in der Schweiz zu den Pionieren. Er wurde mit dem Bierorden des Brauverbandes ausgezeichnet für seine Innovationen und hat inzwischen 15 Kochbücher verfasst, von denen einige schon ausgezeichnet wurden.