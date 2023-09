Gewerbe Büren Gemeinsam im Fonduetopf rühren: Bürener Gewerbevertreter wollen aktiver werden Der Vorstand des Gewerbevereins BüreGwärb will mit regelmässigen Anlässen «das Miteinander und den Austausch untereinander fördern». Ein erster Anlass war ein Erfolg.

Der Vorstand des BüreGwärb will «das Miteinander fördern»: Markus Mehr, Sandra Marti, Irene Schaller, Pius Leimer und Roger Steiner (von links). Bild: Silvia Stähli

Zusammen mit langen Gabeln in einem Fonduetopf rühren: Der kulinarische Anlass stand sinnbildlich für das anvisierte Ziel des BüreGwärb-Vorstandes. Nach einer jahrelangen Pause sei es an der Zeit, wieder einmal einen «teambildenden Anlass» durchzuführen, erklärte Roger Steiner, der dem fünfköpfigen Vorstand des Vereins angehört. Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter des BüreGwärb nahmen die Einladung zum «Langgabel-Fondue» an und verbrachten einen stimmigen Abend in der «Bür».

Vorstandsmitglied Roger Steiner erklärte, es sei an der Zeit, wieder einen «teambildenden Anlass» durchzuführen. BIld: Michel Luethi

Der Vorstand des BüreGwärb plant künftig jährlich mindestens zwei Treffen dieser Art durchzuführen und hofft, auf diese Weise «zu einem guten Miteinander und zum Gedankenaustausch unter den Gewerbetreibenden» beizutragen. Vorstandsmitglied Markus Mehr informierte die Anwesenden zudem über ein Vorhaben des Tourismus Büren, das bereits diesen Herbst/Winter umgesetzt werden soll. Dabei handelt es sich um exklusive, nachhaltig produzierte Büren-Einkaufstaschen, die das Stedtli als Einkaufsort attraktiv bewerben sollen. (sst.)