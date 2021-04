Gewählt Das ist der neue Pfarrer für die Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung Ende März 2021 Stephan Hagenow als neuen Pfarrer (100%) der Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach gewählt.

Stephan Hagenow zvg

Stephan Hagenow ist in Berlin geboren, seit 1998 in der Schweiz wohnhaft und berufstätig und besitzt die Schweizer Staatsbürgerschaft. Bis 2013 war er Pfarrer der Nachbarkirchgemeinde Solothurn, zuständig für Selzach-Lommiswil. Seitdem ist er bei den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn als Leiter Personalentwicklung Pfarrschaft und stv. Bereichsleiter Theologie tätig.

Er ist verheiratet und hat drei Kinder. «Ihn zieht es ins Pfarramt zurück und er freut sich, wieder an den Jurasüdfuss zurückzukehren», heisst es in einer Mitteilung der Kirchgemeinde. Regelmässig predige er im Berner Münster, in seiner Wohngemeinde Ferenbalm sowie in diversen Gemeinden und an Installations-Gottesdiensten.

Pfarrer Dr. Stephan Hagenow wird am 1. September 2021 seine Stelle bei der Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach antreten. (mgt)