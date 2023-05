Als Laura Tschaggelar gestern in Grenchen in ihrem Coiffeursalon mit der Arbeit fertig war, stellte sie noch den Geschirrspüler an und ging nach Hause. Kurz danach schlugen die Wohnungsbewohner oberhalb Alarm. Dicker Rauch kam aus dem Coiffeursalon. Was ist passiert und wie geht es nun mit dem Geschäft weiter?